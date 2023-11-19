«И тогда наши сердца дрогнут». Чего не хватает современному кино? Интервью с Игорем Угольниковым

Новости Беларуси. На неделе в Минске стартовал Международный кинофестиваль «Листопад». В 2023 году форум собрал рекордное количество заявок (более 2 тысяч) из Европы, Азии, Латинской Америки и Африки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но «Листопад» за свою почти 30-летнюю историю стал больше чем фестиваль. В этом году в рамках форума в Беларусь приехала большая делегация кинематографистов из Китая, чтобы договориться о новых творческих проектах. Российские фильммейкеры также готовы к написанию совместных сценариев. На «Беларусьфильме» уже побывал Игорь Угольников. В интервью нашей программе народный артист России и председатель жюри «Листопада» рассказал и о творческих планах, и о новом фильме о войне, и о том, чего не хватает современному кино. «Что будет дальше, трудно даже представить». Об отмене русской культуры западным миром Ольга Коршун, ведущая:

«Листопад» – хороший повод, чтобы приехать в Беларусь, тем более вы председатель жюри нашего кинофестиваля. В этом году организаторы говорили, что рекордное количество заявок – несколько тысяч из разных частей света. Как вы считаете, о чем говорит этот факт, учитывая и сегодняшнюю геополитическую обстановку – все мы наблюдали отмену русской культуры – и те разговоры, которые ведутся не один год, что «Листопад» отжил свое?

Игорь Угольников, народный артист России:

Времена, конечно, изменились. И мы с вами, и наше восприятие жизни и кино. Это произошло совсем недавно, и что будет дальше, трудно себе даже представить. Однако тенденция ясна, мы обернулись с вами больше в сторону кино, которое взывает к душе, к сопереживаниям. Неважно, будь-то жанр сказки или военно-патриотического, исторического, какого угодно. Мы хотим с вами работать душой, чего ранее не было. И то, что сегодня на фестивале такое количество заявок разных фильмов из разных стран, говорит о том, что этот поворот при общей отмене русской культуры в мире как раз судьбоносный. Что касается нашего смотрения. Смотрите, с каким удовольствием сейчас российский и белорусский зритель смотрим свое собственное кино. Это замечательно. Ольга Коршун:

Про свое собственное кино. Так сложилась ситуация, что какие-то западные фильмы ушли с нашей арены. Как вы считаете, это хорошо или плохо? Игорь Угольников:

Мировое кино никуда не денешь. Будь-то индийское, китайское, российское, американское или какое-нибудь другое. Мировое кино должен смотреть весь мир. Что касается нас. У нас есть редкая удивительная возможность сейчас сделать новое российское, в том числе белорусское, кино на новое этапе. Востребованное, необходимое. «Батька Минай. Партизанская легенда». «Беларусьфильм» снимет картину о легендарном подпольщике Ольга Коршун:

Мы все в Беларуси знаем, что вы автор фильма «Брестская крепость». Поскольку и сюжет «Брестской крепости», и то, что в Беларуси это снимали. Для нас это отдельная страница в истории, и она всегда отзывается в белорусских сердцах. Но вы уже анонсировали, что к 80-летию Победы будет еще один фильм.

Игорь Угольников:

Как и тогда, с картиной «Брестская крепость», так и ныне, с новой картиной «Батька Минай. Партизанская легенда», мы будем следовать двум самым главным качествам кино: достоверность и эмоциональность. И тогда наши сердца дрогнут. Мы, собственно, для этого делаем кино. Сейчас, по прошествии времени, уже через 15 лет после работы над нашей картиной «Брестская крепость», надеюсь, мы приступим в следующем году к работе над «Партизанской легендой». К этому давно шел и сам «Беларусьфильм», и мы тоже. И то, что драматическая судьба этого уникального Героя Советского Союза Миная Шмырева наполнена драматическими событиями. И для меня еще очень важно было, как можно было создать из небольшого партизанского движения целую партизанскую армию в тылу врага. И плюс то, через что прошел этот человек: смерть детей, предательство, и все-таки остался гражданином, солдатом и нашел в себе силы бороться до конца. И до конца дошел. Вот в этом и есть та самая драматургия, необходимая для кино. «Я внук погибшего ополченца». Почему так близка тема войны? Конечно, когда делаются фильмы о Великой Отечественной, вообще исторические фильмы, надо понимать, зачем тот или иной художник берется за эту тему. Для чего? Чтобы сделать очередной фильм или чтобы сокровенно высказаться о чем-то очень важном? Для меня это прежде всего. Почему была сделана «Брестская крепость», почему были сделаны фильмы «Подольские курсанты», «Учености плоды», «Женский батальон».