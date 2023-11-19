Прямой эфир

«И тогда наши сердца дрогнут». Чего не хватает современному кино? Интервью с Игорем Угольниковым

19 ноября 2023 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На неделе в Минске стартовал Международный кинофестиваль «Листопад». В 2023 году форум собрал рекордное количество заявок (более 2 тысяч) из Европы, Азии, Латинской Америки и Африки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но «Листопад» за свою почти 30-летнюю историю стал больше чем фестиваль. В этом году в рамках форума в Беларусь приехала большая делегация кинематографистов из Китая, чтобы договориться о новых творческих проектах.

Российские фильммейкеры также готовы к написанию совместных сценариев. На «Беларусьфильме» уже побывал Игорь Угольников. В интервью нашей программе народный артист России и председатель жюри «Листопада» рассказал и о творческих планах, и о новом фильме о войне, и о том, чего не хватает современному кино.

«Что будет дальше, трудно даже представить». Об отмене русской культуры западным миром

Ольга Коршун, ведущая:
«Листопад» – хороший повод, чтобы приехать в Беларусь, тем более вы председатель жюри нашего кинофестиваля. В этом году организаторы говорили, что рекордное количество заявок – несколько тысяч из разных частей света. Как вы считаете, о чем говорит этот факт, учитывая и сегодняшнюю геополитическую обстановку – все мы наблюдали отмену русской культуры – и те разговоры, которые ведутся не один год, что «Листопад» отжил свое?

«И тогда наши сердца дрогнут». Чего не хватает современному кино? Интервью с Игорем Угольниковым-1

Игорь Угольников, народный артист России:
Времена, конечно, изменились. И мы с вами, и наше восприятие жизни и кино. Это произошло совсем недавно, и что будет дальше, трудно себе даже представить. Однако тенденция ясна, мы обернулись с вами больше в сторону кино, которое взывает к душе, к сопереживаниям. Неважно, будь-то жанр сказки или военно-патриотического, исторического, какого угодно. Мы хотим с вами работать душой, чего ранее не было. И то, что сегодня на фестивале такое количество заявок разных фильмов из разных стран, говорит о том, что этот поворот при общей отмене русской культуры в мире как раз судьбоносный. Что касается нашего смотрения. Смотрите, с каким удовольствием сейчас российский и белорусский зритель смотрим свое собственное кино. Это замечательно.

Ольга Коршун:
Про свое собственное кино. Так сложилась ситуация, что какие-то западные фильмы ушли с нашей арены. Как вы считаете, это хорошо или плохо?

Игорь Угольников:
Мировое кино никуда не денешь. Будь-то индийское, китайское, российское, американское или какое-нибудь другое. Мировое кино должен смотреть весь мир. Что касается нас. У нас есть редкая удивительная возможность сейчас сделать новое российское, в том числе белорусское, кино на новое этапе. Востребованное, необходимое.

«Батька Минай. Партизанская легенда». «Беларусьфильм» снимет картину о легендарном подпольщике

Ольга Коршун:
Мы все в Беларуси знаем, что вы автор фильма «Брестская крепость». Поскольку и сюжет «Брестской крепости», и то, что в Беларуси это снимали. Для нас это отдельная страница в истории, и она всегда отзывается в белорусских сердцах. Но вы уже анонсировали, что к 80-летию Победы будет еще один фильм.

«И тогда наши сердца дрогнут». Чего не хватает современному кино? Интервью с Игорем Угольниковым-4

Игорь Угольников:
Как и тогда, с картиной «Брестская крепость», так и ныне, с новой картиной «Батька Минай. Партизанская легенда», мы будем следовать двум самым главным качествам кино: достоверность и эмоциональность. И тогда наши сердца дрогнут. Мы, собственно, для этого делаем кино. Сейчас, по прошествии времени, уже через 15 лет после работы над нашей картиной «Брестская крепость», надеюсь, мы приступим в следующем году к работе над «Партизанской легендой». К этому давно шел и сам «Беларусьфильм», и мы тоже. И то, что драматическая судьба этого уникального Героя Советского Союза Миная Шмырева наполнена драматическими событиями. И для меня еще очень важно было, как можно было создать из небольшого партизанского движения целую партизанскую армию в тылу врага. И плюс то, через что прошел этот человек: смерть детей, предательство, и все-таки остался гражданином, солдатом и нашел в себе силы бороться до конца. И до конца дошел. Вот в этом и есть та самая драматургия, необходимая для кино.

«Я внук погибшего ополченца». Почему так близка тема войны?

Конечно, когда делаются фильмы о Великой Отечественной, вообще исторические фильмы, надо понимать, зачем тот или иной художник берется за эту тему. Для чего? Чтобы сделать очередной фильм или чтобы сокровенно высказаться о чем-то очень важном? Для меня это прежде всего. Почему была сделана «Брестская крепость», почему были сделаны фильмы «Подольские курсанты», «Учености плоды», «Женский батальон».

«И тогда наши сердца дрогнут». Чего не хватает современному кино? Интервью с Игорем Угольниковым-7

Ольга Коршун:
Почему эта тема для вас настолько близка?

Игорь Угольников:
Я внук погибшего ополченца, защищавшего Москву. Недавно я нашел место его гибели, поднял останки, поставил ему памятник. Для меня эта тема святая, и для моей семьи.

# Кино # Культура # Ольга Коршун # Игорь Угольников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Смак беларускай кухні» – шеф-повар поделился любимой книжной новинкой
18 ноября 2023 11:55

«Смак беларускай кухні» – шеф-повар поделился любимой книжной новинкой

Стартовала продажа билетов на кинопоказы «Лістапада»
13 ноября 2023 08:24

Стартовала продажа билетов на кинопоказы «Лістапада»

«Я всегда буду рядом». Игорь Аксюта и Светлана Шиманская рассказали о новом концертном туре по городам Беларуси
13 ноября 2023 07:42

«Я всегда буду рядом». Игорь Аксюта и Светлана Шиманская рассказали о новом концертном туре по городам Беларуси