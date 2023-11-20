Победителя конкурса «Лістападзік» назовут 20 ноября

Новости Беларуси. Вечером 20 ноября станет известен фильм-победитель конкурса «Лістападзік». На это звание претендует восемь ярких кинолент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре дня «Лістападзік» удивлял добрыми картинами и увлекательными игровыми программами. Более 80 детей Донбасса и ребят из многодетных семей собрались накануне на «Беларусьфильме». Перевоплотиться в любимого персонажа, пообщаться со сказочными героями или попробовать себя в роли кинозвезды – все это стало возможным на площадках национальной киностудии.

Мне здесь очень нравится, очень рада, что сюда попала. Я ходила на сладкий стол, мне нарисовали аквагрим.

Юрий Батурин, актер театра и кино (Россия):

Детям нужно по возможности устраивать праздники как можно чаще, потому что детство для этого им дано. Чтобы с родителями прийти и получить впечатления.

Юрий Алексей, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Это мероприятие проводится для наших деток, чтобы они видели, как снимается кино. Они сегодня находятся в павильоне, видят декорации, киношный дух.