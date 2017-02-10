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Автору гигантской ложки, резчику по дереву Евгению Осипову присвоено звание народного мастера Беларуси

10 февраля 2017 14:30
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Новости Беларуси. Награда за творчество. Березинскому резчику по дереву Евгению Осипову присвоили звание народного мастера Беларуси. Всеобщее признание ремесленник получил за творческую работу длиной несколько десятков лет.

Последние 10 – автор создает деревянные ложки, их в арсенале резчика уже около полутысячи. Такие столовые приборы не только пригодны для еды, но и представляют собой настоящие шедевры.

Среди работ мастера – и самая большая ложка в мире, которая претендует занять свое место в Книги рекордов Гиннесса.

Звание народного мастера для Евгения Осипова стала хорошим стартом для новых творческих достижений. В Год науки художник планирует создать уникальную инновационную ложку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Народные промыслы

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