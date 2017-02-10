Автору гигантской ложки, резчику по дереву Евгению Осипову присвоено звание народного мастера Беларуси

Новости Беларуси. Награда за творчество. Березинскому резчику по дереву Евгению Осипову присвоили звание народного мастера Беларуси. Всеобщее признание ремесленник получил за творческую работу длиной несколько десятков лет.

Последние 10 – автор создает деревянные ложки, их в арсенале резчика уже около полутысячи. Такие столовые приборы не только пригодны для еды, но и представляют собой настоящие шедевры.

Среди работ мастера – и самая большая ложка в мире, которая претендует занять свое место в Книги рекордов Гиннесса.

Звание народного мастера для Евгения Осипова стала хорошим стартом для новых творческих достижений. В Год науки художник планирует создать уникальную инновационную ложку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.