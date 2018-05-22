«Я карандашом не нарисую то, что получалось, когда они нажимали на педаль»: как ткали слуцкие пояса в 18 веке и что изменилось сейчас

Новости Беларуси. Мода на длинные, узорчатые, тканые пояса пришла с земель Персии, рассказали в программе «Центральный регион». Такой элемент одежды, как пояс, присутствовал во все времена разных народов. Его внешний вид, стиль и функции менялись на протяжении веков.

В Беларуси же первую мануфактуру по шелковому ткачеству открыли Радзивиллы в Слуцке.

Датируют открытие 1730 годом. В те годы это был аксессуар, который свидетельствовал о достатке, о благородном происхождении, о высоком положении в обществе.

Цена одного пояса сравнивалась с годовой зарплатой офицера польской армии.

Лариса Лемеза, экскурсовод Музея истории слуцких поясов:

Я нашла информацию: од полугода до нескольких лет продолжалось ткачество одного изделия. Один пояс создавали мастера порой по очереди. Секреты передавались от мастера к ученику.

Мужчина мог жить в лачужке, но иметь Слуцкий пояс. Эти изделия передавали по наследству.

Все помнят знаменитые строки Максима Богдановича из стихотворения «Слуцкие ткачихи». Но это – литературный вымысел.

На самом деле пояса на мануфактуре изготавливали мужчины.

Лариса Лемеза:

Чтобы изготовить Слуцкий пояс, требовалась физическая сила. Поэтому за станками трудились исключительно мужчины. Это была средняя прослойка населения: образованные люди. Перед ними стояла задача рассчитать раскладку цветных ниточек так, чтобы получился заданный образец.

Я карандашом не нарисую то, что у них получалось в тот момент, когда они нажимали на педаль или на группу педалей.

И эта работа была непосильна необразованной женщине. В те годы не разрешалось даже элементарного математического образования женщинам получать. Ткачам не позволялось покидать мануфактуру 6 дней в неделю. То есть, отсутствовать вне семьи женщина в те годы не имела право. За станками работали по 16 часов в сутки. Эта работа была изнурительной даже для мужчин. Находясь в отдельных помещениях, крепостные женщины выполняли подготовительную работу – они навивали цветные ниточки на шелковую основу.

Настоящий Слуцкий пояс среднего размера мог содержать до 200 граммов золота. За 100 лет было выткано приблизительно 5,5 тысяч поясов, как утверждают историки.

Станок, на котором создаются современные Слуцкие пояса, не имеет аналогов в мире. И каждое такое изделие, изготовленное вручную, обладает индивидуальным паспортом.