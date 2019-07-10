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Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019

10 июля 2019 16:58
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Новости Беларуси. В небо над Витебском взмыл флаг «Славянского базара». Таким образом организаторы сообщают: к празднику все готово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019-1

Официальное открытие музыкального форума 11 июля. Несмотря на это, город уже третьи сутки живет насыщенной программой. Из предфестивального Витебска репортаж корреспондента Кристины Федорович.

Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019-4

Что нам дождь проливной (к счастью, не затяжной), когда праздник на каждом шагу – при этом без преувеличения. Главное, захватить с собой зонт, а настроению тут уж точно можно позавидовать. 23 концертные площадки, уже давно полюбившийся город мастеров и масса активно стей. Успеть везде, конечно, сложно, но не невозможно – девиз семьи Белонович. На вопрос, местные ли они, сходу ответили «да». Правда, потом добавили «почти». Этот «Славянский базар» для них уже седьмой.

Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019-7

Марина Белонович:
Каждый год мы приезжаем в Витебск для того, чтобы увидеть что-то новое, познакомиться с новыми людьми. Ну и оставить приятные впечатления. Город краше становится, конечно, когда происходят такие большие, я считаю, концерты, фестивали. Город облагораживается.

Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019-10

Все-таки у фестивального нон-стопа есть время на передышку. А точнее – на выбор сувениров. В 2019 году как никогда пользуются спросом венки и вышиванки. Ценник колеблется от 80 и до 700 рублей, а на цветастый головной убор – от 5 и до 50 рублей. Причем чем ярче, тем активнее раскупают.

Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019-13

Евгения Захарина, ремесленник:
В основном покупают веночки, украшения на голову. Покупают сувениры, Кузю покупают. Также покупают очень сильно вышивку. Вышивка стала более современной, можно носить с джинсами, с шортиками. Есть традиционные работы, носят дамы, которые хотят именно подчеркнуть свои корни, откуда они родом.

Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019-16

Когда яркий атрибут прикуплен, можно продолжать заряжаться культурной программой. Этот день негласно называют выставочным: сразу пять экспозиций распахнули двери для гостей. Одна из них – «Белое, красное, черное: символика цвета в народной культуре».

Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019-19

Светлана Соловьева, старший научный сотрудник Витебского краеведческого музея:
Белый цвет – это цвет чистоты, традиционный цвет народной крестьянской одежды. Красный цвет – цвет жизни считается, это во всем и везде постоянно. Черная нить добавлялась в качестве отделки, видимо. Традиционная народная культура является таким объединяющим моментом для всех людей. Если мы обратимся к людям любой национальности, будь то украинцы, белорусы и русские, всегда мы найдем что-то общее, объединяющее нас и близкое нам. Духовно становимся ближе мы благодаря этим выставкам.

Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019-22

Получается такое культурное объединение.

«Приехал полный мой коллектив»: что рассказал Эмин перед выступлением на «Славянском базаре»

Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019-25

Кристина Федорович, СТВ: 
Открытие «Славянского базара» пройдет здесь уже завтра. Сейчас же остаются считаные часы до юбилейного концерта покорителя миллионов женских сердец Стаса Михайлова.

Артист привез с собой программу «Все для тебя». Ну а «все для вас», что называется, по обе стороны сцены мы готовы рассказать и показать первыми. Так что следите вместе с нами за «Славянским базаром».

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Марина Белонович # Евгения Захарина # Светлана Соловьева # Кристина Федорович # Фотофакт

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