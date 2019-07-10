Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019

Новости Беларуси. В небо над Витебском взмыл флаг «Славянского базара». Таким образом организаторы сообщают: к празднику все готово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальное открытие музыкального форума 11 июля. Несмотря на это, город уже третьи сутки живет насыщенной программой. Из предфестивального Витебска репортаж корреспондента Кристины Федорович.

Что нам дождь проливной (к счастью, не затяжной), когда праздник на каждом шагу – при этом без преувеличения. Главное, захватить с собой зонт, а настроению тут уж точно можно позавидовать. 23 концертные площадки, уже давно полюбившийся город мастеров и масса активно стей. Успеть везде, конечно, сложно, но не невозможно – девиз семьи Белонович. На вопрос, местные ли они, сходу ответили «да». Правда, потом добавили «почти». Этот «Славянский базар» для них уже седьмой.

Марина Белонович:

Каждый год мы приезжаем в Витебск для того, чтобы увидеть что-то новое, познакомиться с новыми людьми. Ну и оставить приятные впечатления. Город краше становится, конечно, когда происходят такие большие, я считаю, концерты, фестивали. Город облагораживается.

Все-таки у фестивального нон-стопа есть время на передышку. А точнее – на выбор сувениров. В 2019 году как никогда пользуются спросом венки и вышиванки. Ценник колеблется от 80 и до 700 рублей, а на цветастый головной убор – от 5 и до 50 рублей. Причем чем ярче, тем активнее раскупают.

Евгения Захарина, ремесленник:

В основном покупают веночки, украшения на голову. Покупают сувениры, Кузю покупают. Также покупают очень сильно вышивку. Вышивка стала более современной, можно носить с джинсами, с шортиками. Есть традиционные работы, носят дамы, которые хотят именно подчеркнуть свои корни, откуда они родом.

Когда яркий атрибут прикуплен, можно продолжать заряжаться культурной программой. Этот день негласно называют выставочным: сразу пять экспозиций распахнули двери для гостей. Одна из них – «Белое, красное, черное: символика цвета в народной культуре».

Светлана Соловьева, старший научный сотрудник Витебского краеведческого музея:

Белый цвет – это цвет чистоты, традиционный цвет народной крестьянской одежды. Красный цвет – цвет жизни считается, это во всем и везде постоянно. Черная нить добавлялась в качестве отделки, видимо. Традиционная народная культура является таким объединяющим моментом для всех людей. Если мы обратимся к людям любой национальности, будь то украинцы, белорусы и русские, всегда мы найдем что-то общее, объединяющее нас и близкое нам. Духовно становимся ближе мы благодаря этим выставкам.