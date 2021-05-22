«Я была потрясена совершенно». Солистка Большого театра Нина Шарубина назвала любимые спектакли

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к солистке Большого театра Нине Шарубиной.

Нина Шарубина – оперная артистка. Окончила Белорусскую государственную музыкальную академию, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Преподает в Белорусской государственной академии музыки. Влада Родовская:

Как началась ваша любовь к музыке и к сцене?

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

У нас в доме (несмотря на то, что я выросла в деревне) всегда звучала музыка. Мама моя играла на гармошке – самоучка, она нот не знала. Я помню, что пластинки Лидии Руслановой мама очень любила, Русланову слушала. С детства я слышала музыку всегда. Влада Родовская:

А вы помните ваш первый выход на сцену? Нина Шарубина:

Да, это было в четвертом классе, когда я из начальной школы перешла в среднюю. У нас был учитель пения Александра Александровна, она играла на аккордеоне. И вот первый мой выход на сцену, это было в актовом зале средней школы Коминтерновской, с песней «Вижу чудное приволье». Я помню, что я пела пять раз ее на бис.

Влада Родовская:

Назовите спектакли, которые в последнее время произвели на вас очень яркое впечатление. Нина Шарубина:

Будучи студенткой консерватории (сейчас это академия музыки), я, конечно, очень часто ходила в оперный театр. Первое такое было потрясение – это спектакль Верди «Дон Карлос», где просто блистали две замечательные певицы – Мария Гулегина и Наталья Руднева. Гулегина – сопрано в партии Елизаветы, а Руднева – в партии Эболи. Очень сильное впечатление на меня произвел спектакль. Потом я пришла на «Тоску», где заглавную партию исполняла Надежда Губская. И спектакль «Травиата», где мой коллега (мы сейчас с ним очень много работаем в спектаклях) и земляк Сергей Франковский, будучи студентом третьего курса, пел партию Альфредо, а Травиатой была Наталья Костенко. Я была потрясена совершенно. Вот такие у меня очень яркие впечатления.

Влада Родовская:

У вас есть любимая роль? Нина Шарубина:

Трудно сказать. Наверное, Амелия, это Верди – «Бал-маскарад». С этого спектакля, с этой партии началась моя оперная карьера.

Влада Родовская:

Как вы работаете с голосом? Как его сохранить и как его развивать? Нина Шарубина:

В первую очередь, я считаю, чтобы голос подольше не подводил, нужно получить хорошую вокальную школу. Это основа основ, потому что если форсирование звука, если неправильно человек научен петь, это к добру не приведет, голос очень быстро изнашивается.

Влада Родовская:

Посоветуйте топ-5 опер для вдохновения. Нина Шарубина:

Это «Седая легенда» Смольского, это Верди – «Макбет», Пуччини – «Чио-Чио-сан», «Князь Игорь» Бородина и, наверное, Верди – «Травиата».

Влада Родовская:

Какие у вас творческие планы на ближайший год? Нина Шарубина:

Сейчас уже отгремели майские праздники – День Победы, Пасха была. В Дне Победы театр, конечно, как и вся наша страна, очень активное принял участие. У нас был большой гала-концерт в Большом зале, посвященный Дню победы. В ближайшее время, к счастью, пандемия уже не помешает, в этом году пройдут «Вечера Большого» в Несвижском замке, замке Радзивиллов. Туда мы готовим полуконцертное исполнение оперы Верди «Набукко».