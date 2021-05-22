«Я была потрясена совершенно». Солистка Большого театра Нина Шарубина назвала любимые спектакли

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к солистке Большого театра Нине Шарубиной.
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к солистке Большого театра Нине Шарубиной.
Нина Шарубина – оперная артистка. Окончила Белорусскую государственную музыкальную академию, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Преподает в Белорусской государственной академии музыки.
Влада Родовская:
Как началась ваша любовь к музыке и к сцене?
Нина Шарубина, народная артистка Беларуси, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
У нас в доме (несмотря на то, что я выросла в деревне) всегда звучала музыка. Мама моя играла на гармошке – самоучка, она нот не знала. Я помню, что пластинки Лидии Руслановой мама очень любила, Русланову слушала. С детства я слышала музыку всегда.
Влада Родовская:
А вы помните ваш первый выход на сцену?
Нина Шарубина:
Да, это было в четвертом классе, когда я из начальной школы перешла в среднюю. У нас был учитель пения Александра Александровна, она играла на аккордеоне. И вот первый мой выход на сцену, это было в актовом зале средней школы Коминтерновской, с песней «Вижу чудное приволье». Я помню, что я пела пять раз ее на бис.
Влада Родовская:
Назовите спектакли, которые в последнее время произвели на вас очень яркое впечатление.
Нина Шарубина:
Будучи студенткой консерватории (сейчас это академия музыки), я, конечно, очень часто ходила в оперный театр. Первое такое было потрясение – это спектакль Верди «Дон Карлос», где просто блистали две замечательные певицы – Мария Гулегина и Наталья Руднева. Гулегина – сопрано в партии Елизаветы, а Руднева – в партии Эболи. Очень сильное впечатление на меня произвел спектакль. Потом я пришла на «Тоску», где заглавную партию исполняла Надежда Губская. И спектакль «Травиата», где мой коллега (мы сейчас с ним очень много работаем в спектаклях) и земляк Сергей Франковский, будучи студентом третьего курса, пел партию Альфредо, а Травиатой была Наталья Костенко. Я была потрясена совершенно. Вот такие у меня очень яркие впечатления.
Влада Родовская:
У вас есть любимая роль?
Нина Шарубина:
Трудно сказать. Наверное, Амелия, это Верди – «Бал-маскарад». С этого спектакля, с этой партии началась моя оперная карьера.
Влада Родовская:
Как вы работаете с голосом? Как его сохранить и как его развивать?
Нина Шарубина:
В первую очередь, я считаю, чтобы голос подольше не подводил, нужно получить хорошую вокальную школу. Это основа основ, потому что если форсирование звука, если неправильно человек научен петь, это к добру не приведет, голос очень быстро изнашивается.
Влада Родовская:
Посоветуйте топ-5 опер для вдохновения.
Нина Шарубина:
Это «Седая легенда» Смольского, это Верди – «Макбет», Пуччини – «Чио-Чио-сан», «Князь Игорь» Бородина и, наверное, Верди – «Травиата».
Влада Родовская:
Какие у вас творческие планы на ближайший год?
Нина Шарубина:
Сейчас уже отгремели майские праздники – День Победы, Пасха была. В Дне Победы театр, конечно, как и вся наша страна, очень активное принял участие. У нас был большой гала-концерт в Большом зале, посвященный Дню победы. В ближайшее время, к счастью, пандемия уже не помешает, в этом году пройдут «Вечера Большого» в Несвижском замке, замке Радзивиллов. Туда мы готовим полуконцертное исполнение оперы Верди «Набукко».
Влада Родовская:
Какой совет вы бы дали будущим специалистам, которые только собираются войти в эту сферу?
Нина Шарубина:
Тем, которые собираются в академию музыки поступать и видеть себя в будущем оперной певицей – очень крепко подумать, потому что это очень-очень тяжелый труд, очень тяжелый хлеб. Очень сложная профессия. Надо быть по-хорошему фанатом этой профессии, потому что приходится какими-то вещами жертвовать, меньше внимания детям, если детки есть, семье и так далее. И потом, это очень большой физический труд и психологическая нагрузка, человек должен быть очень устойчив даже с точки зрения психики.