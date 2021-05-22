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Ночь музеев – 2021: куда сходить и что посмотреть в Минске?

22 мая 2021 11:47
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Новости Беларуси. «Будущее музеев: возродить и переосмыслить» – под таким слоганом в Беларуси пройдет Ночь музеев. В 2021 году организаторы решили возродить привычный формат и приглашают на офлайн-встречу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночь музеев – 2021: куда сходить и что посмотреть в Минске?-1

Вечером 22 мая Национальный исторический музей предлагает окунуться в настоящий космос. Здесь пройдут лекции, выставки космических экспонатов и исторические квесты. В дворике музея традиционно развернется музыкальная программа.

Ночь музеев – 2021: куда сходить и что посмотреть в Минске?-4

В музее истории Минска предлагают пройти маршрут-приключение по художественной галерее Михаила Савицкого, городской ратуше, Минской конке и археологическому музею. Финалистов ждут приятные подарки.

Ночь музеев – 2021: куда сходить и что посмотреть в Минске?-7

Музей белорусского кино даст возможность прикоснуться к процессу создания киноленты и принять участие в озвучке классической немой комедии «Шерлок-младший».

Граффити-перформанс или арт-терапия. Куда пойти на Ночь музеев в Минске?

Ночь музеев – 2021: куда сходить и что посмотреть в Минске?-10

Один из немногих музеев, который будет работать всю ночь, – музей Янки Купалы. В международной акции примут участие практически все музеи столицы.

# Музеи Минска # Культура # Фотофакт

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