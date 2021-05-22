Ночь музеев – 2021: куда сходить и что посмотреть в Минске?

Новости Беларуси. «Будущее музеев: возродить и переосмыслить» – под таким слоганом в Беларуси пройдет Ночь музеев. В 2021 году организаторы решили возродить привычный формат и приглашают на офлайн-встречу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 22 мая Национальный исторический музей предлагает окунуться в настоящий космос. Здесь пройдут лекции, выставки космических экспонатов и исторические квесты. В дворике музея традиционно развернется музыкальная программа.

В музее истории Минска предлагают пройти маршрут-приключение по художественной галерее Михаила Савицкого, городской ратуше, Минской конке и археологическому музею. Финалистов ждут приятные подарки.

Музей белорусского кино даст возможность прикоснуться к процессу создания киноленты и принять участие в озвучке классической немой комедии «Шерлок-младший». Граффити-перформанс или арт-терапия. Куда пойти на Ночь музеев в Минске?