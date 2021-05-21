Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе

11 мая 2021-го. Радуница. Ничего не предвещало беды. Пока в ленты новостей не ворвался пожар в Будславе. Национальный санктуарий Матери Божьей накрыло роковое пламя. Первая трагедия за четыре века. Многие вспомнили Нотр-Дам. Что стало причиной? Идет следствие. 7,5 часа спасатели боролись за храм. Крыша над центральной частью костела рухнула. Но главные святыни сберегли свыше. Вспомним, чем славится это сакральное место и проведем экскурсию о вечном.

Ольга Ермакова, смотритель храма:

Цуд, што невялічкае мястэчка, а вось такая веліч. Будслаў – невялічкае мястэчка з багатай гісторыяй, якая пачынаецца з 1504 года, калі сюды прыйшлі першыя манахі-бернардыны. Прыйшлі яны пасля таго, як кароль польскі, князь літоўскі падараваў ім тут 600 мораваў лесу, каб тыя адсюль пераплаўлялі той самы лес праз рэчку Сервач у Вільню для будаўніцтва віленскага кляштара. Манахі будавалі для сябе часовае жылле – буды. Ад гэтага і пайшла назва мястэчка – Буда.

Но известным Будслав становится в 1588-м, когда, по легенде, над монашескими кельями из сияющего облака появилась Дева Мария с младенцем. Это место Богородица выбрала как надежное пристанище для грешников. Так, в 1633-м стали возводить первый костел. Глину брали с местных Гапских болот, там стояли печи, где делали кирпич. А подземелье окутано тайнами. Здесь в крипте бернардинцы хоронили достойных и получали разрешение, как Радзивиллы, на упокоение души без земли.

Евгений Апанасевич, историк, экскурсовод:

Местные верят в то, что здесь есть подземный ход отсюда и на местное кладбище, там стоит часовня. Местные дядечки всегда рассказывали, что они в этот вход спускались и видели там трупы детей, монахов, и ты идешь и по всему этому ходу стоят гробы. Я себе в детстве представлял, что там есть какой-то свод, и там все страшно. На самом деле там ничего нет, поэтому это всего лишь легенда.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Есть ли здесь привидения? Евгений Апанасевич:

Привидений нет, но летучие мыши есть. У тебя какой-то мандраж есть, ты все ждешь, когда на тебя какая-нибудь рука ляжет, но это наша фантазия и боязнь темноты. О первых богослужениях напоминает старинный резной алтарь. Ювелирная работа без единого гвоздя Петра Грамеля. 20 золоченых скульптур уводят нас в Ветхий Завет. Благо, стихия не подняла на него руку. Здесь все, за исключением бетонного пола, как 370 лет назад.

Евгений Апанасевич:

Наверху апостолы Петр и Павел. Туристы не всегда могут определить, кто из них Петр, а кто Павел. Но если вспомнить Библию, то Петр – скала, на которой будет построен храм, и ты получишь ключи от рая – Петр с ключами, а Павел изображается всегда с мечом. На момент его создания это был первый алтарь подобный на территории ВКЛ, это было ноу-хау.

Пока в новой части храма от 1783 года будет идти реставрация, здесь возобновят службы и будут молиться Будславской Божьей Матери о скорейшей реабилитации. И если в Жировичах чудотворный лик явился в ветвях груши, сюда Богородица прибыла вполне физическим путем.

В 1598-м минский воевода Ян Пац совершил паломничество в Рим, откуда привез этот образ. Его придворный священник доставил икону в Будслав, и местные сразу признали в ней божественный лик 1588-го. С тех пор заступница всех католиков и белорусов свершила немало чудес. Доказательство тому – эти воты, которые паломники оставляют в благодарность. Из бушующего огня икону вынесли первой.

Евгений Апанасевич:

Образ помогает всем. Вопрос: с какой молитвой человек приходит в храм? Я всегда говорю, что вы найдете в Будславе что-то свое. Вы можете найти духовное успокоение.

Если вы увлекаетесь архитектурой, то Будслав для вас откроется как архитектура. Будслав – это позднее барокко. Уникальность еще в том, что паломничество в Будслав и будславский праздник, фест, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Представьте себе, что люди уже на протяжении четырехсот лет не останавливались, даже в советский период, когда религия была под запретом, люди все равно приходили сюда, чтобы помолиться этой иконе.

К слову, несмотря на события, Будславский фест состоится в начале июля. Пока главный ущерб наносят проливные дожди. Но за июнь возведут временный настил над костелом. Будут спасать и оригинальный регистровый орган XVIII века. Его автор Николаус Янцен сродни Страдивари. Талантливый мастер создавал эксклюзив специально для костела, звучание неповторимо.

Среди реликвий уникальные росписи. Их также приведут в чувства. Анастасия Макеева:

Поражает еще само убранство, заходишь и кажется, что алтарь, там действительно колонны, а на самом деле это как 3D-эффект. Евгений Апанасевич:

Да, техника гризайль. Объемное изображение за алтарями, за боковыми алтарями – все симметрично. Но если ты становишься в один угол – дальние колонны начинают уменьшаться, а колонны ближе к вам увеличиваться, потому что сделана специальная такая игра красок. С одной стороны колонна выкрашена в более светлый, с другой – в более темный.

Сколько времени понадобится на восстановление жемчужины, пока неизвестно. Пламя обнажило старые проблемы: отсутствует гидроизоляция, а в сводах серьезные трещины. Но над планом реконструкции сейчас трудятся всей страной. Главное, что белорусы не остались в стороне и пожертвовали средства на спасение. Тот случай, когда беда сплотила и совершенно неважно, какого кто вероисповедания. На кану всемирное наследие архитектуры и наше духовное достояние.

Ольга Ермакова:

Будслаўская святыня ставіцца да базіліцы малай – да basilica minoris – на лацінская мове напісана над галоўным уваходам. Наогул у свеце такіх базілік 1760. І мы можам ганарыцца, што ў гэту тысячу ўваходзіць і наш храм. Калі зверху паглядзець, то сапраўды дах зроблены ў форме крыжа.