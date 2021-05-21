Прямой эфир

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе

21 мая 2021 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

11 мая 2021-го. Радуница. Ничего не предвещало беды. Пока в ленты новостей не ворвался пожар в Будславе. Национальный санктуарий Матери Божьей накрыло роковое пламя. Первая трагедия за четыре века. Многие вспомнили Нотр-Дам. Что стало причиной? Идет следствие. 7,5 часа спасатели боролись за храм. Крыша над центральной частью костела рухнула. Но главные святыни сберегли свыше. Вспомним, чем славится это сакральное место и проведем экскурсию о вечном.

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-1

Ольга Ермакова, смотритель храма:
Цуд, што невялічкае мястэчка, а вось такая веліч. Будслаў – невялічкае мястэчка з багатай гісторыяй, якая пачынаецца з 1504 года, калі сюды прыйшлі першыя манахі-бернардыны. Прыйшлі яны пасля таго, як кароль польскі, князь літоўскі падараваў ім тут 600 мораваў лесу, каб тыя адсюль пераплаўлялі той самы лес праз рэчку Сервач у Вільню для будаўніцтва віленскага кляштара. Манахі будавалі для сябе часовае жылле – буды. Ад гэтага і пайшла назва мястэчка – Буда.

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-4

Но известным Будслав становится в 1588-м, когда, по легенде, над монашескими кельями из сияющего облака появилась Дева Мария с младенцем. Это место Богородица выбрала как надежное пристанище для грешников. Так, в 1633-м стали возводить первый костел. Глину брали с местных Гапских болот, там стояли печи, где делали кирпич. А подземелье окутано тайнами. Здесь в крипте бернардинцы хоронили достойных и получали разрешение, как Радзивиллы, на упокоение души без земли.

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-7

Евгений Апанасевич, историк, экскурсовод:
Местные верят в то, что здесь есть подземный ход отсюда и на местное кладбище, там стоит часовня. Местные дядечки всегда рассказывали, что они в этот вход спускались и видели там трупы детей, монахов, и ты идешь и по всему этому ходу стоят гробы. Я себе в детстве представлял, что там есть какой-то свод, и там все страшно. На самом деле там ничего нет, поэтому это всего лишь легенда.

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-10

Анастасия Макеева, корреспондент:
Есть ли здесь привидения?

Евгений Апанасевич:
Привидений нет, но летучие мыши есть. У тебя какой-то мандраж есть, ты все ждешь, когда на тебя какая-нибудь рука ляжет, но это наша фантазия и боязнь темноты.

О первых богослужениях напоминает старинный резной алтарь. Ювелирная работа без единого гвоздя Петра Грамеля. 20 золоченых скульптур уводят нас в Ветхий Завет. Благо, стихия не подняла на него руку. Здесь все, за исключением бетонного пола, как 370 лет назад.

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-13

Евгений Апанасевич:
Наверху апостолы Петр и Павел. Туристы не всегда могут определить, кто из них Петр, а кто Павел. Но если вспомнить Библию, то Петр скала, на которой будет построен храм, и ты получишь ключи от рая – Петр с ключами, а Павел изображается всегда с мечом. На момент его создания это был первый алтарь подобный на территории ВКЛ, это было ноу-хау.

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-16

Пока в новой части храма от 1783 года будет идти реставрация, здесь возобновят службы и будут молиться Будславской Божьей Матери о скорейшей реабилитации. И если в Жировичах чудотворный лик явился в ветвях груши, сюда Богородица прибыла вполне физическим путем.

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-19

В 1598-м минский воевода Ян Пац совершил паломничество в Рим, откуда привез этот образ. Его придворный священник доставил икону в Будслав, и местные сразу признали в ней божественный лик 1588-го. С тех пор заступница всех католиков и белорусов свершила немало чудес. Доказательство тому – эти воты, которые паломники оставляют в благодарность. Из бушующего огня икону вынесли первой.

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-22

Евгений Апанасевич:
Образ помогает всем. Вопрос: с какой молитвой человек приходит в храм? Я всегда говорю, что вы найдете в Будславе что-то свое. Вы можете найти духовное успокоение. 

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-25

Если вы увлекаетесь архитектурой, то Будслав для вас откроется как архитектура. Будслав это позднее барокко. Уникальность еще в том, что паломничество в Будслав и будславский праздник, фест, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Представьте себе, что люди уже на протяжении четырехсот лет не останавливались, даже в советский период, когда религия была под запретом, люди все равно приходили сюда, чтобы помолиться этой иконе.

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-28

К слову, несмотря на события, Будславский фест состоится в начале июля. Пока главный ущерб наносят проливные дожди. Но за июнь возведут временный настил над костелом. Будут спасать и оригинальный регистровый орган XVIII века. Его автор Николаус Янцен сродни Страдивари. Талантливый мастер создавал эксклюзив специально для костела, звучание неповторимо.

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-31

Среди реликвий уникальные росписи. Их также приведут в чувства.

Анастасия Макеева:
Поражает еще само убранство, заходишь и кажется, что алтарь, там действительно колонны, а на самом деле это как 3D-эффект.

Евгений Апанасевич:
Да, техника гризайль. Объемное изображение за алтарями, за боковыми алтарями все симметрично. Но если ты становишься в один угол дальние колонны начинают уменьшаться, а колонны ближе к вам увеличиваться, потому что сделана специальная такая игра красок. С одной стороны колонна выкрашена в более светлый, с другой в более темный.

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-34

Сколько времени понадобится на восстановление жемчужины, пока неизвестно. Пламя обнажило старые проблемы: отсутствует гидроизоляция, а в сводах серьезные трещины. Но над планом реконструкции сейчас трудятся всей страной. Главное, что белорусы не остались в стороне и пожертвовали средства на спасение. Тот случай, когда беда сплотила и совершенно неважно, какого кто вероисповедания. На кану всемирное наследие архитектуры и наше духовное достояние.

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-37

Ольга Ермакова:
Будслаўская святыня ставіцца да базіліцы малай – да basilica minoris – на лацінская мове напісана над галоўным уваходам. Наогул у свеце такіх базілік 1760. І мы можам ганарыцца, што ў гэту тысячу ўваходзіць і наш храм. Калі зверху паглядзець, то сапраўды дах зроблены ў форме крыжа.

Здесь есть икона Божьей Матери из Рима. Чем ещё уникален храм в Будславе-40

Георгий Янушко:
Место тихое, спокойное, народ благородный, очень доброжелательный, и аура очень спокойная. Люди морально набираются той духовной пищи, которой, к сожалению, у нас сейчас очень в дефиците. Люди действительно облагораживаются. Дай Бог, чтобы так все и продолжалось, чтобы чистое небо над нами было, а там уже как карта ляжет.

# Достопримечательности Беларуси # Культура # Ольга Ермакова # Евгений Апанасевич # Анастасия Макеева # Георгий Янушко # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Попробовать вкусный хлеб и посмотреть живописные просторы со шляхетской жилкой. Почему ещё стоит побывать в Комарово?
20 мая 2021 10:00

Попробовать вкусный хлеб и посмотреть живописные просторы со шляхетской жилкой. Почему ещё стоит побывать в Комарово?

Несмотря на ограничения. Более полумиллиона посетителей побывали в музеях Минска в 2020 году
18 мая 2021 16:38

Несмотря на ограничения. Более полумиллиона посетителей побывали в музеях Минска в 2020 году

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина
17 мая 2021 13:00

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина