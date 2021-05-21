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Граффити-перформанс или арт-терапия. Куда пойти на Ночь музеев в Минске?

21 мая 2021 14:50
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Новости Беларуси. Флешмоб и десятки активностей. Ночь музеев 22 мая пройдет в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Граффити-перформанс или арт-терапия. Куда пойти на Ночь музеев в Минске?-1

Дворец искусств представит открытие сразу трех выставок, а еще экскурсию, световые инсталляции, мастер-классы и граффити-перформанс. Порадует и творчество электронных музыкантов. Также будет работать арт-маркет, где молодые художники представят свои работы.

Граффити-перформанс или арт-терапия. Куда пойти на Ночь музеев в Минске?-4

А вот Национальный исторический музей предлагает окунуться в настоящий космос на лекции с археологом. Здесь же презентуют выставку традиционных белорусских костюмов, проведут необычный квест.

Граффити-перформанс или арт-терапия. Куда пойти на Ночь музеев в Минске?-7

Музей истории Минска подготовил интересный квест-маршрут по нескольким экспозициям. В пути гостям нужно будет проходить специальные задания. В конце маршрута финалисты получат призы. Гостей ждут также ночная арт-терапия и музыкальная программа.

Всего же в Ночи музеев примут участие 20 учреждений столицы.

# Музеи Минска # Культура # Фотофакт

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