Граффити-перформанс или арт-терапия. Куда пойти на Ночь музеев в Минске?

Новости Беларуси. Флешмоб и десятки активностей. Ночь музеев 22 мая пройдет в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дворец искусств представит открытие сразу трех выставок, а еще экскурсию, световые инсталляции, мастер-классы и граффити-перформанс. Порадует и творчество электронных музыкантов. Также будет работать арт-маркет, где молодые художники представят свои работы.

А вот Национальный исторический музей предлагает окунуться в настоящий космос на лекции с археологом. Здесь же презентуют выставку традиционных белорусских костюмов, проведут необычный квест.