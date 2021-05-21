Граффити-перформанс или арт-терапия. Куда пойти на Ночь музеев в Минске?

Новости Беларуси. Флешмоб и десятки активностей. Ночь музеев 22 мая пройдет в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Флешмоб и десятки активностей. Ночь музеев 22 мая пройдет в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Дворец искусств представит открытие сразу трех выставок, а еще экскурсию, световые инсталляции, мастер-классы и граффити-перформанс. Порадует и творчество электронных музыкантов. Также будет работать арт-маркет, где молодые художники представят свои работы.
А вот Национальный исторический музей предлагает окунуться в настоящий космос на лекции с археологом. Здесь же презентуют выставку традиционных белорусских костюмов, проведут необычный квест.
Музей истории Минска подготовил интересный квест-маршрут по нескольким экспозициям. В пути гостям нужно будет проходить специальные задания. В конце маршрута финалисты получат призы. Гостей ждут также ночная арт-терапия и музыкальная программа.
Всего же в Ночи музеев примут участие 20 учреждений столицы.