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Шерхан Арыстан завоевал Гран-при детского конкурса в Витебске. Пообщались с участниками

14 июля 2023 14:14
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Вероника Макаревич, корреспондент:
13 июля прошел второй этап Международного детского музыкального конкурса «Витебск 2023». За Гран-при фестиваля сразились лучшие из лучших. Кто же стал королем васильковой сцены? Пора раскрыть главную интригу этого лета.

Шерхан Арыстан завоевал Гран-при детского конкурса в Витебске. Пообщались с участниками-1

Колумбия, Грузия, Мексика, Хорватия. В стенах Концертного зала «Витебск» собрались талантливые артисты со всего мира. Представить Беларусь в творческом состязании выпала честь Софии Рустамовой из Бреста.

Шерхан Арыстан завоевал Гран-при детского конкурса в Витебске. Пообщались с участниками-4

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Шерхан Арыстан завоевал Гран-при детского конкурса в Витебске. Пообщались с участниками-7

Анаит Галстян, представитель Армении на XXI Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск – 2023»:
Я в «Славянском базаре» первый раз участвую, и это моя первая большая сцена.

Шерхан Арыстан завоевал Гран-при детского конкурса в Витебске. Пообщались с участниками-10

Алессандро Томази, представитель Италии на XXI Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск – 2023»:
Мы подружились, уже обменялись контактами, и я не ожидал: прямо на улице меня останавливают, со мной фотографируются, берут автограф. Для меня это очень неожиданно и очень приятно.

Шерхан Арыстан завоевал Гран-при детского конкурса в Витебске. Пообщались с участниками-13

И хоть каждое выступление прекрасно по-своему, победитель может быть только один. И в 2023 году обладателем Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса стал Шерхан Арыстан из Казахстана.

# Славянский базар в Витебске-2023 # Культура # Вероника Макаревич # София Рустамова # Фотофакт

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