Шерхан Арыстан завоевал Гран-при детского конкурса в Витебске. Пообщались с участниками

Вероника Макаревич, корреспондент:

13 июля прошел второй этап Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2023». За Гран-при фестиваля сразились лучшие из лучших. Кто же стал королем васильковой сцены? Пора раскрыть главную интригу этого лета.

Колумбия, Грузия, Мексика, Хорватия. В стенах Концертного зала «Витебск» собрались талантливые артисты со всего мира. Представить Беларусь в творческом состязании выпала честь Софии Рустамовой из Бреста.

18 юных солистов сделали первый шаг навстречу заветной мечте – взойти на вершину музыкального Олимпа!

Анаит Галстян, представитель Армении на XXI Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск – 2023»:

Я в «Славянском базаре» первый раз участвую, и это моя первая большая сцена.

Алессандро Томази, представитель Италии на XXI Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск – 2023»:

Мы подружились, уже обменялись контактами, и я не ожидал: прямо на улице меня останавливают, со мной фотографируются, берут автограф. Для меня это очень неожиданно и очень приятно.