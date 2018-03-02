XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка. Какие мероприятия пройдут в эти выходные

Особый книжный дух и творческая атмосфера XXV юбилейной Международной книжной выставки-ярмарки в самом разгаре. Её масштаб поражает! Около 360 экспонентов из 32 стран, около 60 мероприятий ежедневно.

Чем отличается юбилейная выставка от предыдущей? Какие активности были организованы для детей? Кто принимал участие в фотопроекте «Прочтение»? Что запланировано на выставке в эти выходные?