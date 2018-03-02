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XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка. Какие мероприятия пройдут в эти выходные

02 марта 2018 08:06
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Особый книжный дух и творческая атмосфера XXV юбилейной Международной книжной выставки-ярмарки в самом разгаре. Её масштаб поражает! Около 360 экспонентов из 32 стран, около 60 мероприятий ежедневно.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка. Какие мероприятия пройдут в эти выходные-1

Чем отличается юбилейная выставка от предыдущей? Какие активности были организованы для детей? Кто принимал участие в фотопроекте «Прочтение»? Что запланировано на выставке в эти выходные?

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка. Какие мероприятия пройдут в эти выходные-4

Подробности – в видеоматериале. 

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Михаил Поздняков # Белорусская литература # Юлия Сермяжко # Радмила Козлекевич

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