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В Минске открылась выставка испано-французского художника Марко Лилло, который свои картины посвятил Беларуси

27 февраля 2019 08:32
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Новости Беларуси. «Рад знакомству». Выставка испано-французского художника Марко Антонио Лилло открылась в Национальном центре современных искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представлено около сотни картин.

В Минске открылась выставка испано-французского художника Марко Лилло, который свои картины посвятил Беларуси-1

В Минске открылась выставка испано-французского художника Марко Лилло, который свои картины посвятил Беларуси-3

В Минске открылась выставка испано-французского художника Марко Лилло, который свои картины посвятил Беларуси-5

За последние 15 лет проживания в нашей стране мастер холста и кисти большую часть своих работ посвятил Беларуси. Будучи абстракционистом и сюрреалистом, он нестандартным образом изображал быт людей, природу и архитектуру.

Жена художника, борисовчанка Ольга, впервые представила его наброски в тетрадях и личные вещи широкой публике. Если под рукой не оказывалось листа, автор творил свои произведения на официальных документах или обеденном меню в ресторане.

В Минске открылась выставка испано-французского художника Марко Лилло, который свои картины посвятил Беларуси-8

Ольга Черкас, вдова художника:
Вдохновляла в том числе и белорусская тематика, белорусские маленькие деревни, город. Поскольку мы жили в Борисове, очень много городских пейзажей.

В Минске открылась выставка испано-французского художника Марко Лилло, который свои картины посвятил Беларуси-11

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Беларуси:
Зритель найдет массу для себя открытий, откровений. В этом красота нового взгляда, новой поэзии человека, который жил в Беларуси, не говорил по-белорусски, но безгранично много даст нашему искусству.

Помимо живописи Лилло был увлечен и скульптурой. Его работы находятся в частных коллекциях в Великобритании, Танзании, Таиланде, Зимбабве.

Познакомиться с творчеством испано-французского художника, который навсегда оставил частичку сердца в Беларуси, можно до 23 марта.

# Выставки в Минске # Культура # Ольга Черкас # Сергей Криштапович # Фотофакт

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