В Минске открылась выставка испано-французского художника Марко Лилло, который свои картины посвятил Беларуси

Новости Беларуси. «Рад знакомству». Выставка испано-французского художника Марко Антонио Лилло открылась в Национальном центре современных искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представлено около сотни картин.
Новости Беларуси. «Рад знакомству». Выставка испано-французского художника Марко Антонио Лилло открылась в Национальном центре современных искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представлено около сотни картин.
За последние 15 лет проживания в нашей стране мастер холста и кисти большую часть своих работ посвятил Беларуси. Будучи абстракционистом и сюрреалистом, он нестандартным образом изображал быт людей, природу и архитектуру.
Жена художника, борисовчанка Ольга, впервые представила его наброски в тетрадях и личные вещи широкой публике. Если под рукой не оказывалось листа, автор творил свои произведения на официальных документах или обеденном меню в ресторане.
Ольга Черкас, вдова художника:
Вдохновляла в том числе и белорусская тематика, белорусские маленькие деревни, город. Поскольку мы жили в Борисове, очень много городских пейзажей.
Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Беларуси:
Зритель найдет массу для себя открытий, откровений. В этом красота нового взгляда, новой поэзии человека, который жил в Беларуси, не говорил по-белорусски, но безгранично много даст нашему искусству.
Помимо живописи Лилло был увлечен и скульптурой. Его работы находятся в частных коллекциях в Великобритании, Танзании, Таиланде, Зимбабве.
Познакомиться с творчеством испано-французского художника, который навсегда оставил частичку сердца в Беларуси, можно до 23 марта.