В Минске открылась выставка испано-французского художника Марко Лилло, который свои картины посвятил Беларуси

Новости Беларуси. «Рад знакомству». Выставка испано-французского художника Марко Антонио Лилло открылась в Национальном центре современных искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представлено около сотни картин.

За последние 15 лет проживания в нашей стране мастер холста и кисти большую часть своих работ посвятил Беларуси. Будучи абстракционистом и сюрреалистом, он нестандартным образом изображал быт людей, природу и архитектуру. Жена художника, борисовчанка Ольга, впервые представила его наброски в тетрадях и личные вещи широкой публике. Если под рукой не оказывалось листа, автор творил свои произведения на официальных документах или обеденном меню в ресторане.

Ольга Черкас, вдова художника:

Вдохновляла в том числе и белорусская тематика, белорусские маленькие деревни, город. Поскольку мы жили в Борисове, очень много городских пейзажей.