XIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии стартовал в Молодечно

Новости Беларуси. На два дня Молодечно превратился в культурную столицу Беларуси. 13 июня здесь стартовал уже 14 по счету Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Еще до начала торжественного открытия в городе повсюду звучала музыка.

Всех участников и гостей форума поздравил президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2014 году фестиваль белорусской песни и поэзии будет удивлять новой концертной программой. Так, после торжественной церемонии открытия прозвучит программа, посвященная 70-летию освобождения Беларуси.

Концерт традиционно будет сопровождать Национальный академический оркестр под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга.

Еще одним знаковым событием станет финал конкурса молодых исполнителей белорусской песни.

Екатерина Шумская, участница республиканского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Молодечно-2014»:

Эмоции самые потрясающие. Во-первых, обстановка царит очень доброжелательная, очень семейная. Очень помогает уверенно выходить на конкурсную сцену.

Александр Соловьев, обладатель гран-при республиканского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Молодечно-2009»:

Конкурс очень значимый для меня. Он, по сути, дал мне дорогу на большую сцену. И мне кажется, для каждого конкурсанта этот конкурс – это такой билетик в хорошее и успешное будущее.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель «Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь»:

Гэта фестываль беларускай песні і паэзіі. Гэта той фестываль, які нагадвае, што ў нас ёсць вельмі таленавітая музычная культура, мы павінны яе ведаць. Трэба сказаць добрыя словы тым кампазітарам, паэтам, выканаўцам, якія захоўваюць гэтую сапраўды цудоўную спадчыну.