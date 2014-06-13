Необычная экспозиция открылась в Музее МВД Беларуси. Среди экспонатов – орудия пыток и паспорт марсианина

Новости Беларуси. Медаль за пьянство, паспорт марсианина и клише для денег. Необычную экспозицию приготовил музей МВД. Буквально за считанные минуты посетители могут увидеть историю правоохранительных органов с 15 века до наших дней.

В Музее МВД Беларуси представлены и орудия пыток Великого княжества Литовского, и будочник времен российской империи, и одна из первых советских наград – орден красного знамени.

Есть в музее и зал, посвященный подвигам милиционеров в годы Великой Отечественной.

Из необычных экспонатов – поддельный паспорт марсианина по фамилии Луна. Популярностью у посетителей пользуется коллекция оружия, изъятого у преступников, а также клише для изготовления поддельных денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Окрайко, методист Музея Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

С 13 века появилась практика клеймить людей за различные преступления. К примеру, вы можете видеть клеймо «Вор» и буквочку «Б» на клейме, что обозначало «Бунтовщик». Ставилось такое клеймо на лоб. У тех, кто имел такую надпись на лбу, появилась традиция отращивать челки, чтобы данную надпись прикрывать. И одним из условий поступления на службу в полицию было не имение чуда. Мы сейчас употребляем выражение «У него на лбу написано».