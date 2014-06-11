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Национальный художественный музей Беларуси подписал соглашение о сотрудничестве с Государственным музеем императорского дворца Гугун в Пекине

11 июня 2014 18:23
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Новости Беларуси. Национальный художественный музей Беларуси и Государственный музей императорского дворца Гугун в Пекине организуют ряд совместных культурных проектов. Об этом 11 июня договорились стороны в ходе визита китайской делегации в Беларусь. Было подписано соглашение о сотрудничестве. Обсуждалась возможность обмена музейными коллекциями и организации совместных выставок.  Так, уже в  2015 году  в  Минск приедет экспозиция из  Императорского музея Гугун. Выставка состоится в рамках  проведения в городе дней культуры Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шань Цзисянь, директор государственного музея императорского дворца ГУГУН (Китай):
Сегодняшнее соглашение — первый шаг к совместному сотрудничеству. Мы собираемся налаживать культурное отношения в самых различных направлениях. Очень хотелось бы организовать обмен профессиональными кадрами между республиками. Мы с удовольствием примем ваших научных сотрудников к себе на стажировку.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Тут вельмі багатая калекцыя твораў, у іх вельмі багатая і насычаная по апошняму слову тэхнікі рэставрацыйны цэнтр, што для нас таксама вельмі важна. Гэта рэставрацыя паперы, атрыбуцыі твораў кітайскага мастацка, якія таксама ў нас ёсць.

Императорский музей Гугон считается один из самых больших  в мире. Соглашения о межкультурном сотрудничестве подписаны всего с несколькими европейскими странами. Теперь в числе партнеров и Беларусь. К слову, китайская делегация уже успела оценить коллекционный фонд Национального художественного музея Беларуси. Взглянула иностранная делегация  и на экспозицию китайского искусства.

Никита Монич, младший научный сотрудник отдела русскго и зарубежного искусства Национального художественного музея РБ:
На сегодняшний день в Национальном художественном музее находится около 1,5 тысяч единиц восточного искусства разных стран. Большая часть — именно коллекция китайского искусства, при том, что зарождалась колллекция в середине 50-тых годов именно с передачи китайского декоративно-прикладного искусств.

Елена Синкевич, ведущий научный сотрудник отдела русскго и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
У нас довольно часто происходили китайские выставки. Лет 5 назад была великолепная выставка из коллекции художественного музея в Пекине. Что касается непосредственно представления в Киате нашей коллекции, такой претендент случился однажды в начале 90-ых — представляли там произведения народного искусства Беларуси.

 

# Культура # Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Владимир Прокопцов # Шань Цзисянь

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