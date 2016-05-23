XII Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»: Новости «24 часа» и Ирина Ромбальская – кому покорилась «Телевершина»?

Мэтры телевидения и искусства. Изысканная публика, многочисленная пресса и яркое шоу. Всё это – отечественный телеоскар. Национальный телевизионный конкурс «Телевершина» – показатель высшего уровня профессионализма и талантов. Это главная награда для всех телевизионщиков. Своего рода бренд. Признание коллег и зрителей.

«Успех, – по признанию ведущей СТВ Ирины Мартьяновой, – это работа всей команды!».

Ирина Мартьянова, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Обычно о людях, которые работают в новостях, принято говорить так: «Они делают новости!». Нет! Мы не просто делаем новости, мы этими новостями живём!

В этом году высокое жюри определяло лучших из лучших: операторов, режиссёров, корреспондентов, программы и другое в 25 номинациях. Более 300 работ за 2015 год от телекомпаний со всей страны проходили кастинг у профессиональных экспертов. Самые лучшие были оценены по достоинств 20 мая во Дворце Республики на XII-ой «Телевершине».

За историю существования проекта сотрудники телеканала СТВ десятки раз подымались на медиаленд за заветными статуэтками. В этом году наш телеканал был номинирован в 17 номинациях. Это, несомненно, успех.

И первая бронзовая статуэтка – за лучшую ежедневную информационную программу по праву отправилась в коллекцию СТВ. «Новости. 24 часа» уже 15 лет один из лидеров освещения столичных и мировых новостей.

2015 год был богат на события в разных сферах жизни. Наши журналисты качественно, оперативно и креативно подавали информацию.

Игорь Позняк уверят: «Хорошего корреспондента без честолюбия не бывает! Все хотят получить заветную статуэтку!».

Конкуренция с каждым годом возрастает. Оттого и растёт уровень белорусского телевидения. Борьба за качественный продукт активно ведётся не только между столичными телеканалами, но и региональными СМИ.

СТВ всегда славился сильной школой новостных репортёров. Они неоднократно становились победителями церемонии. Этот год не стал исключением. Наша Анастасия Дехтяр – «Лучший репортёр» страны.

Она – одна из старожилов телеканала. Её дежурство по городу в «Столичных подробностях» и оригинальное перевоплощение помнит каждый. Её тексты – интеллектуальная игра со словом. Её яркие стенд-апы остаются в памяти зрителей. Её герои становятся основными, а самые проблемные темы в руках аналитика превращаются в увлекательное расследование, наблюдать за которыми – одно удовольствие.

Умница, красавица, талант. И, несомненно, – наша гордость. Ирина Ромбальская не раз становилась главной красавицей страны и получала титул «Мисс». Она – лицо главных музыкальных развлекательных шоу «Столичного телевидения». Кроме того – талантливый художник по куклам.

На «Телевершину» Ирина Ромбальская номинировалась пять раз, и, наконец-то, 2016-ый принёс заветную статуэтку. За этот момент коллеги в шутку сравнили телеведущую с Леонардо Ди Карио, который получил Оскар с пятого раза!

Мужская компания в составе Дениса Курьяна с программой «Мой бизнес» и Дмитрия Карася с «Телеборометром» уступили первенство прекрасной леди.

Она стала лучшей ведущей тематической программы «Большой завтрак». Надо сказать, этот глянцевый журнал вместе с Ириной листать одно удовольствие. Новости моды, красоты и искусства – все материалы поданы интересно и со вкусом.

Ирина Ромбальская, ведущая СТВ:

Я её ждала. И всё-таки, она появилась у меня. И самое страшное, что в этот момент ты понимаешь, что персональная награда не значит ничего. И вообще, персоналии на телевидении не так важны, как, всё-таки, команда. Потому что телевидение – это, в первую очередь, команда. Поэтому сейчас для меня было бы важнее получить «Телевершину» в номинации «Лучший дизайн», где я тоже приложила руку, создавала ролики. Или «Лучший сценарий», «Лучшая программа». Когда ты понимаешь, что за тобой стоит огромное количество людей: и операторы, и редакторы, и визажисты. Всё равно один ты ничего не сделаешь.

Красивая качественная картинка – их заслуга. Работа телеоператоров СТВ мы видим в эфире каждый день в новостных и художественных программах ибуквально смотрим их глазами на мир. Наша операторская группа в этом году стала лучшей: Сергей Новиков, Дмитрий Травин, Илья Пучко, Максим Сацукевич, Антон Филанович, Илья Максимов, Таммер Маллак. «Церемония принесения военнослужащими клятвы на верность народу и Президенту Республики Беларусь на площади Государственного флага» в их руках превратилась в шедевр. Труд команды оценили по достоинству.

За трансляцию «Телевершины» в этом году отвечал наш телеканал. И, надо сказать, удалось провести церемонию в стиле голливудского Оскара.

Главной концепцией XII-ой церемонии стал «Интерактив». Окунуться в атмосферу церемонии и закулисья мог каждый благодаря трансляции на телеэкране, в Интернете и, конечно, ярким постам и фото #телевершина в социальных сетях.

Приятно, что наша программа «Утро. Студия хорошего настроения» была в тройке лучших развлекательных программ страны. А наша пара ведущих Ольга Бурлакова и Александр Меженный уверенно лидировали в номинации «Приз зрительских симпатий». Но уступили первенство медвежонку Топе.

Пожелаем белорусскому телевидению новых вершин как в творчестве, так и в технологиях. А нашему телеканалу – новых побед, ведь путь к XIII-ой «Телевершине» уже начался.