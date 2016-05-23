Каннский кинофестиваль: в 2016 году победителем стал фильм Кена Лоуча «Я, Даниэл Блейк»

Новости Франции. В Каннах завершился знаменитый кинофестиваль. Главный приз конкурса «Золотую Пальмовую Ветвь» получила картина британского режиссера Кена Лоуча «Я, Даниэл Блейк». Эта победа стала полной неожиданностью для всех, кроме жюри. Ведь профессиональное сообщество ставило на фильм Ксавье Долана «Это всего лишь конец света».

Впрочем, молодой постановщик получил за свою кинокартину вторую по значимости награду – Гран-при фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.