От комедии и драмы до документальных фильмов: фестиваль европейского кино проходит в Минске

От комедии и драмы до документальных фильмов. Фестиваль европейского кино в Минске полным ходом прославляет чудо кинематографа. Показать разные грани натуры современных европейцев рискнули кинематографисты со всех уголков континента, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Альгимантас Пуйпа, режиссер:

Картин у меня много. Я понимаю, что если у зрителя после картины, когда я выхожу, нет вопросов, нет желания со мной беседовать, тогда я понимаю, что достиг какой-то эмоциональной черты, когда зритель хочет побыть с собой, значит его это затронуло. Вот это самое прекрасное чувство.

10 дней, более 20 картин и неизмеримое число восторженных отзывов. Масштабный кинофорум открыл литовский фильм об осени человеческой жизни «Сад Эдема».

Альгимантас Пуйпа, режиссер:

Для меня эта картина очень необычная. Я не думал, что буду такую картину снимать, потому что это картина о жизненной осени. Приближается моя осень. И я хотел снять такую фантазию, как я буду выглядеть через 10 лет, когда мне будет столько лет, сколько моим героям. И свои какие-то видения, какой-то жизненный опыт я распределил на всех персонажей.

Кинокритики отмечают: Голливуд ориентирован на развлечения и зрелищность, европейское кино показывает так называемую глубину человеческой души.

В этом году почетными гостями фестиваля европейского кино стали десятки европейских актеров и режиссеров. Кстати, вход на все сеансы бесплатный. Получить билеты можно в фойе кинотеатра «Победа» за час до каждого сеанса.

Альгимантас Пуйпа, режиссер:

Кино – это какой-то фантом, магия. Зритель приходит в темный зал и смотрит чужие сны. И он хочет этого, он хочет плакать, смеяться. И я понимаю, что, конечно, кинозал и есть место, где надо смотреть кино.