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Финальный выпуск проекта «Две звезды» – в эфире СТВ 23 мая в 20.15: победителя определит народное голосование

23 мая 2016 06:07
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Новости Беларуси. На телеканале СТВ в 20:15 смотрите финальный выпуск нового проекта «Две звезды». Несколько недель ведущие новостных и развлекательных программ учились вокальному мастерству. Их наставниками стали популярные артисты, которые не нуждаются в представлении. Всего 8 звездных пар и 4 эфира позади.

23 мая победителей вокального проекта определит народное голосование. В программе – лучшие номера, которые выбрали сами конкурсанты. А телезрителям предстоит сделать свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Две звезды на СТВ

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