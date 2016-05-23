Финальный выпуск проекта «Две звезды» – в эфире СТВ 23 мая в 20.15: победителя определит народное голосование

Новости Беларуси. На телеканале СТВ в 20:15 смотрите финальный выпуск нового проекта «Две звезды». Несколько недель ведущие новостных и развлекательных программ учились вокальному мастерству. Их наставниками стали популярные артисты, которые не нуждаются в представлении. Всего 8 звездных пар и 4 эфира позади.

23 мая победителей вокального проекта определит народное голосование. В программе – лучшие номера, которые выбрали сами конкурсанты. А телезрителям предстоит сделать свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.