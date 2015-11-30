XII международный фестиваль студенческих театров «Тэатральны куфар-2015» открылся в Беларуси

Новости Беларуси. Занавес поднимается. Все потому, что именно 30 ноября в Беларуси открывается международный фестиваль студенческих театров. «Тэатральны куфар» проходит уже в 12 раз. Кстати, столько же в 2015 году и стран-участниц. Кто же станет лучшим в сценическом мастерстве? Беларусь, Великобритания, Германия, Испания или гости из других европейских держав?

Дариуш Езерски, член жюри XII международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар-2015» (Польша):

Это фестиваль, который не такой, как другие студенческие фестивали. Здесь вам повезло сделать зону такого перехода от академического студенческого театра к театру уже совсем профессиональному. Поэтому здесь встречаются профессионалы с любителями.

Виктор Собиянский, член жюри XII международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар-2015» (Украина):

В мире не так много фестивалей, которые действительно обращают внимание серьезное на театральные школы. Это очень важно. Но, на самом деле, именно оттуда очень часто рождается будущий, такой настоящий, очень ценный театр.

Кроме смелых экспериментов студенческий интернационал покажет спектакли на самую разную тематику. Здесь театральные адаптации классики белорусской литературы поделят сцену с шекспировским «Гамлетом» в необычном прочтении и «Демократией» Бродского.

Чьи эксперименты будут удачнее всего, станет известно 5 декабря в день закрытия фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.