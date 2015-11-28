«Ребенок-гигант», «Человек без лица» и «Девушка в вышиванке». Что оставил на память Минску стрит-арт проект «Урбан мифы»

С начала октября по середину ноября лучшие художники из Украины, Италии, Великобритании, Греции съехались в столицу, чтобы подарить нам свои оригинальные произведения о Беларуси. Все участники знакомились с городом, его жителями, культурой, сполна вникали в национальный контекст и уже на месте создавали эскизы.

Олег Ларичев, организатор международного стрит-арт проекта «Урбан мифы»:

Достижением проекта можно считать то, что впервые Беларусь вошла в международный обзор стрит-арта, работа греческого художника попала в топ-10 самых популярных в мире.

Все эскизы согласовывались. Для размещения работ организаторы предпочли активному центру тихие районы. Все рисунки – в шаговой доступности друг от друга.

Евгений Сосюра из Пинска изобразил здание старого аэропорта. Опавшие листья – символ прошлой эпохи. Этот частный сектор когда-то располагался на месте современного района.

Такой фотореализм на историческую тему теперь украшает фасад здания учебного корпуса авиационного колледжа на Аэродромной, 4, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Невероятное послание с национальным колоритом оставил нам талантливый британско-австралийский художник Гвидо ван Хельтен. Он известен своими фотореалистичными работами, старается на месте сделать снимок, а потом идейный эскиз, изучает культуру Восточной Европы, народов, которые чтут свою самобытность. И хоть самая большая его работа находится в Украине, рисунок в Минске он назвал своим фаворитом – было время поработать и с идеей, и с техникой.

Увидеть граффити можно на Рабкоровской, 15. Это студенческое общежитие университета культуры.

Олег Ларичев, организатор международного стрит-арт проекта «Урбан мифы»:

Мы нашли настоящую вышиванку, которой больше 150 лет. Он сделал постановочную фотосессию с девушкой, одетой в эту рубашку, а поверх накинута современная куртка. Приятно, что сейчас Гвидо пишет сообщения, где говорит, что ему очень понравилось, в принципе, он не против жить в Минске, тем более он тут нашел, как он пишет, будущую жену из общежития, где он рисовал. Собирается вернуться.

Стиль итальянского художника Мила известен своим минимализмом и яркими элементами. Ребенок-гигант всматривается в дом, в квартиры горожан и взаимодействует с ними.

Монохромные граффити известного художника из Афин Ино есть во многих городах Европы. Теперь увидеть Беларусь глазами грека можно на Воронянского, 13. Автора впечатлила многострадальная история нашей страны и многочисленные войны. Поэтому он решил создать работу, посвященную теме национальной идентификации.

Исторический стрит-арт – стихия нашего земляка под псевдонимом Silen. У него настоящая галерея известных личностей. В Рогачеве – Бона Сфорца, в Гродно – Витовт, в Барановичах – князь Кейстут. Теперь у нас, во дворике на Чкалова, 34, появился замечательный портрет Глеба Менского.

Слава Silen, участник международного стрит-арт проекта «Урбан мифы» (Беларусь):

Он был первым нашим князем на минской земле, старался укрепить город. Для того, чтобы создать работу, нужно смотреть, какая одежда была, какие использовались прически. Большинство работ, конечно, более мифического плана, потому что на самом деле не сохранилось много гравюр. Хотелось бы, чтобы люди не забывали о том, какие у нас были великие предки.

На Аэродромной, 17 можно окунуться в мифы таинственной реки Немиги. Это рисунок украинского художника под псевдонимом Кислов. Троицкое предместье символизирует историю Минска и одновременно его современных жителей. Иной, подземный уровень, это нереальный мир, где спрятана мифическая река.

Продолжение проекта «Урбан мифы» следует весной. К нам приедут лучшие художники из Испании, Польши, Норвегии, России и Франции. И также оставят эффектные истории на стенах столичных зданий свои философские работы.

Минчане:

Побольше бы таких хороших граффити в нашей стране, со смыслом, потому что здесь реально есть смысл. Здесь национальность наша выражена. Как правило, в XXI веке, вы знаете, много людей, которые рисуют и просто стены портят. Смысла в них так и нет.

Очень круто. Впечатляет то, что это было создано без какого-то эскиза, как я понял, все рисовалось вживую, прямо по стене. Автор, конечно молодец.

Хотелось бы, чтобы в Минске было побольше таких работ.