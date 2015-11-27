Новости Беларуси. 27 ноября в Минске наградили лауреатов конкурса среди молодых писателей Союзного государства. Победителями стали сразу 14 авторов. В их рассказах и новеллах много романтики, философии и любви.

Алексей Старухин, лауреат конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы»:

Этот журнал уже на память знаю, и мое произведение на 268 странице.

Изучить этот литературный альманах, что называется, от корки до корки Алексей успел всего за несколько часов. И дело не в феноменальной памяти. Буквально завтра сборник с его рассказом увидят миллионы читателей. Молодой автор надеется, что его история о любви покорит не одно сердце.

Алексей Старухин, лауреат конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы»:

Чтобы придать какой-то страсти и какого-то интереса, я придумал несуществующую болезнь. У избранных людей останавливается сердце. Как-то жестоко? Да, но порой это стоит того. Чтобы встретиться на дороге, влюбиться.

Героев ждут непростые испытания. На протяжении 40 страниц они будут доказывать свои чувства. Между тем, персонажи удивляют своей непредсказуемостью и нескончаемым позитивом. Хотя после знакомства с автором становится понятно, откуда у Максима и Тани столько положительной энергии.

Алексей Старухин, лауреат конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы»:

Я сегодня выходил из гостиницы, признаюсь: я поздоровался вслух с солнцем. Ведь это потрясающе.

За живое слово Алексей сегодня получил свою первую награду. Он стал одним из 15 лауреатов конкурса среди молодых писателей Союзного государства «Мост дружбы».

Алена – еще одно юное дарование. В своем произведении молодая писательница поделилась впечатлениями о Беловежской пуще, чем и покорила международное жюри.

Алена Попко, лауреат конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы»:

Вось такія конкурсы як бы зацягваюць. Ёсць да чаго імкнуцца. Канешне, вельмі прыемна здзівілася, калі стала адной з пераможцаў. А ўражанні, канешне, перапаўняюць сёння праз край.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Каждый год сборники молодных литераторов – это полная государственная поддержка. «Мой дзень пачынаецца» – книга таких авторов, которая отправлена в библиотеки.

Конкурс «Мост дружбы» – своеобразная путевка в мир литературы. Сейчас в нем могут участвовать писатели из Беларуси и России. В планах расширять границы. В скором времени к литературному первенству смогут присоединиться итальянские коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антонио Фаллико, глава ассоциации «Познаем Евразию» (Италия):

Это будет трехсторонний проект с участием писателей России, Беларуси и Италии. То есть авторы из Беларуси будут в составе международных делегаций, в которых обмениваются опытом. Это касается и признанных писателей, и молодых.

Писатели – это летописцы своей современности. Так, по произведениям Купалы и Коласа мы сегодня судим о белорусской деревне и ее жителях. Благодаря Быкову знаем, какой была Великая Отечественная война. Вот и по книгам, правда, уже будущих классиков наши потомки узнают, о чем мы мечтали, чем жили и как любили белорусы.