Фламенко: в чем магнетизм танца страсти, огня и ярких эмоций?

Юлия Крепчук, корреспондент:

Сегодня мы будем говорить о фламенко – о танце страсти, огня и ярких эмоций. В чем еще секрет его магнетизма? Именно об этом и узнаем.

Фламенко – это сплав танца, музыки и пения, при помощи которых можно рассказать о самом сокровенном. О том, что происходит в недрах человеческой души и не связано с техникой исполнения танца.

Конечно же, танцевать фламенко нужно уметь, но если вам нечего рассказать зрителю, это не имеет отношения к фламенко.

Татьяна Дедикова, исполнитель фламенко:

Фламенко начало зарождаться очень давно, с появлением цыган, которые прибыли на Пиренейский полуостров из Индии примерно в XV веке, как говорят нам фламенкологи. Далее эта культура начала развиваться, начала претерпевать какие-то изменения. И в конечном итоге через много веков уже мы увидели то самое фламенко, о котором говорим сейчас.

Истинное фламенко никогда не спутать с подделкой. Его невозможно танцевать набором движений, оно должно идти изнутри. Порою кажется, что фламенко исполняется на пределе эмоций, на грани жизни и смерти, в нем чувствуется особая сила, которая не поддается объяснению.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Таким образом, магия фламенко в особом эмоциональном состоянии исполнителя, без которого танец превращается лишь в имитацию.

Татьяна Дедикова, исполнитель фламенко:

Какого-то точного перевода или объяснения этому понятию нет, но если очень общими фразами описать, то это дух, это душа фламенко. Периодически дуэнде путают с харизмой. Совсем другая история. Дуэнде можно прочувствовать только в каких-то очень узких, маленьких пространствах, когда ты чувствуешь всю энергетику танцора, ту, которую он тебе отдает, либо певца. Иногда даже можно сказать, что это некая потеря связи с реальностью у человека, исполнителя фламенко. Это и есть дуэнде.

Долгое время фламенко считалось закрытым искусством и передавалось только из поколения в поколение. В конце прошлого столетия фламенко вышло за рамки исторической родины. И вот сегодня это искусство очень медленно, настороженно входит и в нашу жизнь.

Полина Янковская, ученица студии танца:

Для меня это танец про женскую сущность. У нас в культуре не принято быть злой, какой-то агрессивной. И все свои активные амбиции, какую-то злость можно выразить в таком заземлении. Женщина становится спокойной, уравновешенной и очень гармоничной.

Фламенко – это не просто зажигательный танец, это удивительный способ самовыражения, уникальная возможность рассказать о самом сокровенном без наигранности и притворства, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.