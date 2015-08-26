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Художник-изобретатель Серж Филингер и его «техника 10 кистей»

26 августа 2015 07:38
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Серж Филингер пишет картины в своей собственной «технике 10 кистей». Этот способ вызвал неподдельный интерес у многих профессиональных художников и привлек регулярное внимание различных СМИ, также и западных. Среди прочих изобретений Филингера, не менее интересными считаются — «картины-проявления» (когда картина рядом с источником света из черно-белой становится цветной или меняет сюжет), «мультифацио» (скульптурная техника, позволяющая работать многими инструментами одновременно).

Художник Серж Филингер самостоятельно постиг основы многослойного гладкого письма старых мастеров. Постоянно экспериментирует с живописными техниками и стилями. Тем не менее его почерк остается всегда узнаваемым.

Картины Филингера помогают увидеть за тонкой оболочкой смысла космическую глубину, разглядеть новые грани предметов, ощутить вибрацию света и цвета.

 Обращаясь к классическими античными сюжетами, он по-новому показывает их зрителю.

# Культура # Художник # Фотофакт # Рисование # Серж Филингер

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