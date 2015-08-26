День города-2015: от международного полумарафона до 12-минутного фейерверка

Новости Беларуси. Несколько десятков километров бегом по белорусской столице. Первый минский международный полумарафон примет почти 20 тысяч участников. Это яркое спортивное событие, посвященное Дню города, состоится 13 сентября.

В День рождения столицы минчане также смогут побывать на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, состязаниях по боевому самбо и турнире по плаванию. Кроме того, в каждом районе города пройдут семейные эстафеты.

Андрей Патеев, первый заместитель управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Одно из самых главных мероприятий, которое будет проводиться в рамках Дня города, это Минский полумарафон. Старт этого мероприятия 13 сентября в 11.00. Дистанция – 21 км 97 м. Зарегистрироваться могут до 19 тысяч человек. На данный момент зарегистрировано около трех тысяч человек. На сайте Белорусской федерации легкой атлетики можно зарегистрироваться и поучаствовать.

В целом же свой 948-ой День рождения Минск отметит с размахом. С 11 до 22 часов гостей праздника ждут более 60 культурных и развлекательных событий. К примеру, на пересечении Машерова и Победителей пройдет международный фестиваль исторической реконструкции «Минск старажытны». Здесь же будет работать концертная площадка, город мастеров и выездная торговля. А уже под занавес торжества у стелы «Минск – город-герой» состоится 12-минутный красочный фейерверк высотой в 400 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Медведев, заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

Старт мероприятиям даст торжественная церемония возложения цветов и венков к стеле «Минск – город-герой» 12 сентября в 11 часов утра. В программе – самые различные мероприятия: конные бои, средневековая кухня у Дворца спорта. Конечно же, широко будет представлена вся творческая палитра и столицы, и Республики Беларусь.