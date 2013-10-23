В Минске прошла премьера спектакля «Вероника решает умереть» по произведению Пауло Коэльо

Новости Беларуси. Литературные герои оживают на сцене. Премьеру спектакля «Вероника решает умереть» по бестселлеру бразильского писателя Пауло Коэльо на суд столичных зрителей представил Камерный драматический театр.

Разрешение на использование сюжета культовый автор дал несколько лет назад. Сегодня философский роман воплотили на сцене. В постановке заняты популярные белорусские актеры театра и кино. А в качестве музыкального сопровождения в спектакле использованы песни Бориса Гребенщикова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталия Башева, художественный руководитель Камерного драматического театра:

Материал, конечно, психологически глубокий. Он действительно у Коэльо разноплановый и бесконечный. Мы много репетировали, продолжаем репетировать, разговариваем. И не договорили до сих пор. Там говорить и говорить, обсуждать и обсуждать. В этом, конечно, и есть так называемые сложности.