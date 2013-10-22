Певицу Рианну выгнали из мечети за откровенную фотосессию

Новости ОАЭ. Гастроли американской певицы Рианны в Объединенных Арабских Эмиратах закончились скандалом. Певица устроила в святыне Абу-Даби фотосессию, которую сочли неприличной.

Для визита в мечеть поп-звезда выбрала облегающий чёрный комбинезон с капюшоном. Представители молельного дома посчитали наряд Рианны слишком откровенным, а позы – неуместными. Кроме того, девушка не согласовала с представителями духовного объекта разрешение на фотосессию.



Представитель мечети:

Это поведение, нарушающее моральные основы поведения в мечети, – принятие неуместных поз и создание фотографий, которые не подходят для такого священного места. Это то же самое, что громко разговаривать или есть.

Инцидент Рианна до сих пор не комментирует. Однако в своем Instagram девушка уже опубликовала фото, которые успела сделать в мечети.



Неделю назад полиция индийского города Агра возбудила дело в отношении 21-летней «Мисс Вселенной-2012» за фотосъёмку у мавзолея Тадж-Махале. По сценарию ролика Оливия Калпо, сидела на «скамейке Дианы» и демонстрировала обувь. В какой-то момент девушка поставила ногу на скамейку.

Дело в том, что существуют правила, запрещающие любую рекламную деятельность на территории Тадж-Махала. Организованные американцами съемки проводились без разрешения. Напомним, титул «Мисс Вселенная-2012» Оливия Калпо завоевала в прошлом году. Девушка получила бриллиантовую и жемчужную короны и грант на обучение в Нью-Йоркской школе кино и телевидения (смотрите видео).