В Витебске на отборочных турах «Славянского базара–2019» зафиксировано рекордное количество участников

Новости Беларуси. В Беларуси стартовали отборочные туры на детский и взрослый музыкально-вокальные конкурсы «Славянского базара-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске зафиксировали рекордное количество участников. Заявки подали более 50 артистов. Это почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Жюри, известные фигуры в области культуры, отберут на областном этапе 5 детей и 5 молодых вокалистов. Накануне отборочный тур состоялся в Гродно. Впереди – прослушивания в остальных областях страны и Минске.

Кавер-бэнды и ледовое шоу. Новый директор «Славянского базара» рассказал о будущем фестиваля

По итогам кастингов выберут двух победителей: по одному во взрослом и детском конкурсах. Они и будут представить Беларусь на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Их имена станут известны в апреле 2019 года.