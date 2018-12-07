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В Витебске на отборочных турах «Славянского базара–2019» зафиксировано рекордное количество участников

07 декабря 2018 07:02
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовали отборочные туры на детский и взрослый музыкально-вокальные конкурсы «Славянского базара-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске на отборочных турах «Славянского базара–2019» зафиксировано рекордное количество участников-1

В Витебске зафиксировали рекордное количество участников. Заявки подали более 50 артистов. Это почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

В Витебске на отборочных турах «Славянского базара–2019» зафиксировано рекордное количество участников-4

Жюри, известные фигуры в области культуры, отберут на областном этапе 5 детей и 5 молодых вокалистов. Накануне отборочный тур состоялся в Гродно. Впереди – прослушивания в остальных областях страны и Минске.

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По итогам кастингов выберут двух победителей: по одному во взрослом и детском конкурсах. Они и будут представить Беларусь на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Их имена станут известны в апреле 2019 года.

В Витебске на отборочных турах «Славянского базара–2019» зафиксировано рекордное количество участников-7

Ульяна Головачёва, участник отборочного тура XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019»:
Я из города Витебска. Я очень хочу участвовать в «Славянском базаре» и выиграть. Потому что моя мечта стать звездой и петь.

В Витебске на отборочных турах «Славянского базара–2019» зафиксировано рекордное количество участников-10

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
В этом году у нас второе отделение во взрослом конкурсе – это будет «Мировой хит», и «Мировой хит» будет исполняться в формате шоу. Это будет постановка шоу-балета. Как раз таки такой формат, которым славится наш детский конкурс.

В Витебске на отборочных турах «Славянского базара–2019» зафиксировано рекордное количество участников-13

Кастинги проходят и во всех уголках планеты. Так, своих представителей уже выбрали в Грузии и странах Латинской Америки – Мексике, Колумбии, Кубе.

# Музыкальное искусство # Культура # Алина Другакова # Ульяна Головачёва # Фотофакт

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