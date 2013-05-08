Выставки «платиновой коллекции» фоторабот Роберта Вано и одного полотна проходят в Гомеле

Новости Беларуси. «Платиновую коллекцию» фоторабот привезли в Гомель. Их автор – известный мастер чех Роберт Вано. В экспозицию вошло лучшее: портреты, натюрморты, пейзажи, фотографии в стиле ню.

Главный козырь художника – техника платиновой печати. Она использовалась еще пионерами фотографического жанра, но сейчас почти позабыта.

Татьяна Буракова, научный сотрудник гомельского Дворца Румянцевых и Паскевичей:

Техника очень уникальная. Это платиновая фотопечать. Довольно старая техника, ее редко уже кто использует. Дело в том, что используется соль и платина для создания снимков. И, естественно, эти снимки существуют в единственном экземпляре.

По соседству с чешской «платиной» – шедевр кисти белорусского живописца Виктора Казаченко – картина «Цветут сады». Выставка одного полотна приурочена к 95-летию художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Пшенцев, председатель культурно-благотворительного фонда «Речицкое возрождение»:

Мы имеем такое большое наследие именно классических художников. Весь мир ушел в авангард, модерн. И на второй план ушла классическая живопись, академическая. А она у нас как раз была сохранена.