Финал международного межвузовского конкурса «Королева Весна-2013» пройдет 3 мая в Минске

Новости Беларуси. Кто станет олицетворением молодости, красоты и образованности? Финал международного межвузовского конкурса «Королева Весна-2013» состоится 3 мая в белорусской столице. За победу борются представительницы вузов государств СНГ и ближнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С каждым годом число претенденток на корону увеличивается, что говорит о престиже проекта. Главная его особенность – творческая составляющая: сценическая культура участниц, их умение общаться с аудиторией, грация и коммуникабельность, знание этикета.

С самого утра в зале музыкального театра все, как по нотам. Генеральная репетиция интернациональных номеров: от белорусских народных танцев до китайской песочной живописи. Конкурс международный и с масштабной географией. Всего - 12 участниц из восьми стран.

Джемал Рахманова, участница Международного конкурса красоты и таланта «Королева Весна-2013» (Туркменистан):

Мы познакомились с девчонками из Латвии, Армении, России, Израиля. Они все хорошие, и я им всем желаю удачи, успеха.

Кстати, победа в этом конкурсе - дело не только красоты. «Королева Весна», как уверяет жюри, должна быть, цитата: «интеллектуальной». Каждая из девушек на сцене читает целую лекцию о своем университете, его истории и традициях. Плюс творческий номер. Тут, собственно, традиционно: танцы и песни.

Наталья Макей, режиссер Международного конкурса красоты и таланта «Королева Весна-2013»:

В этом году мы большое уделили внимание творческой составляющей. Они должны были фантазировать, практически делать сами себе сценарий своего номера, открою секрет, что это была история образования.

Участниц в финале ждет еще и общение с аудиторией. Жюри будет задавать вопросы. Кстати, все иностранные девушки говорят по-русски. После этого - заветное дефиле в купальниках. Готовиться к непременному атрибуту конкурсов красоты наша девушка, Настя Перевозникова, начала за несколько часов до финала. Уверена: если уж не родные стены, так макияж, поможет точно.

Анастасия Перевозникова, участница Международного конкурса красоты и таланта «Королева Весна-2013» (Беларусь):

Мы все находимся в равных условиях, организаторы делают все для этого, чтобы все девочки чувствовали себя комфортно. То, что стены помогают – это безусловно, потому что чувствуешь, что это твой дом, ты представляешь свою страну, в которой находишься. Конечно, это помогает.

Все карты жюри пока не раскрывает. Но обещает: приз будет. И еще какой.

Игорь Бузовский, член жюри Международного конкурса красоты и таланта «Королева Весна-2013»:

Это будет очень полезный приз для девушек, которые еще учатся, который поможет развивать, в том числе, свои интеллектуальные способности, который стремятся получить молодые люди в наше время.

В прошлые года заветную корону получали исключительно девушки из Беларуси и России. Кто станет очередной королевой нынешней весной, станет известно буквально через час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.