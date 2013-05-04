Впервые за 20 лет в Беларуси проходят Дни Литвы

Новости Беларуси. Впервые за 20-летний период дипломатических отношений в Беларуси проходят Дни Литвы. В течение практически двух месяцев у белорусов будет возможность ближе познакомиться с культурным наследием соседей.

Спектакли, фотовыставки, графика, презентация туристических возможностей, музыкальная программа и даже конкурс для школьников – мероприятия будут проходить в разных городах страны.

На открытии Дней Литвы прошла презентация выставки «Усадьбы Литвы» и театрализованного музыкального проекта, посвященного творчеству Михаила Огинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвалдас Игнатавичюс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Беларуси:

Будет музыкальный театр из Клайпеды, будут прекрасные фотовыставки. Будет представление литовского туризма, Литвы.