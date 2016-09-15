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Выставки латвийских фотохудожников открылись 15 сентября в Центральном книгохранилище им. Янки Купалы в Минске

15 сентября 2016 17:15
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Новости Беларуси. И латвийский акцент в белорусском Дне библиотек. 15 сентября Центральном книгохранилище имени Янки Купалы открылись выставки латвийских фотохудожников под названием «Один день в жизни библиотеки» и «День вместе с библиотекарем» из фонда Рижской центральной библиотеки.

Снимки показывают как выглядят задумчивые читатели, а также сотрудники книгохранилищ, которые не подозревают, что в этот момент их фотографируют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Кубышкина, директор ГУ «Централизованная система государственных публичных библиотек Минска»:
Поздравляю всех читателей, всех минчан с Днем библиотек, потому что библиотеки прежде всего работают для читателя.

Дзидра Шмита, директор Рижской центральной библиотеки:
В Минске очень развитая сеть библиотек. Также сегодня я посетила два больших книжных магазина, и везде мы видели, что есть интерес к чтению, к библиотекам. Это очевидно. И потому, я думаю, эта выставка тоже вызовет большой интерес среди читателей.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске

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