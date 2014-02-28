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Выставка-ярмарка товаров ручной работы «Млын» открылась в Минске

28 февраля 2014 10:28
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Новости Беларуси. Стильные визитницы, необычные расписные светильники, интерьерные фишки из страусиных яиц, нестандартные кожаные чехлы для телефона и обложки для паспорта, выполненные в технике точечной росписи. И это только начало списка творений, рожденных талантом и любовью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все эти произведения рукотворного искусства можно найти на выставке «Млын». Она открылась 28 февраля в Минске.  Они всегда будут хранить добрый посыл своих создателей и непременно принесут удачу в делах.  

Участник выставки:
Третий раз участвую. Мне очень нравится, здесь такая аура, какое-то состояние хорошее.

Посетители выставки:
Посмотреть пришли. Узнали, что такая выставка есть, нас заинтересовало это.  

Интересуемся картинами, вышивкой, бижутерией, украшениями, камнями. Все очень красиво и интересно. Первый раз на этой выставке.

Пришла выбрать подарок для внучки на 8 Марта. Хотела купить ей бусы или браслет. Очень все красивое.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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