Труппа Купаловского театра с гастролями в Китае

Новости Беларуси. Спектакли Купаловского театра представят китайской публике. В Пекине начались гастроли одной из лучших трупп Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В китайской столице купаловцы покажут спектакль «Не мой» по повести Алеся Адамовича и белорусско-российскую постановку «Свадьба» Владимира Панкова по одноименной пьесе Антона Чехова. Ранее этой постановке аплодировала публика Франции, Испании, Грузии, Азербайджана, Румынии, России и Украины. В то же время для спектакля «Не мой» турне станет первым опытом зарубежного показа.

Минские артисты будут выступать в Пекинском народном художественном театре, их гастроли продлятся до 10 марта.