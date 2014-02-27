Новости Беларуси. Классический балет есть замок красоты, чьи нежные жильцы от прозы дней суровой пиликающей ямой оркестровой отделены.

Они не устояли перед магическим очарованием балета, они никогда не выйдут на большую сцену и на пуанты, скорее всего, тоже не встанут, но осуществить свою давнюю мечту и стать балериной хотя бы на час они все же готовы. Добро пожаловать на уроки балета для непрофессионалов!

Дарья Ладудо, хореограф:

Эта идея пришла в голову моей старшей сестре, она с детства занимается хореографией. Но случилось, что она связала свою жизнь не с хореографией, но всегда мечтала танцевать. Мы подумали, что, скорее всего, она такая не одна, у кого была мечта стать балериной, но все стали экономистами-юристами, и мы не прогадали.

С танцем на «ты» Дарья с 7 лет и о волшебном свойстве хореографии знает не понаслышке.

Дарья Ладудо, хореограф:

Заряжаются позитивной энергией, приходят сюда с какими-то проблемами, накопившимися за весь день, а уходят с легкостью, с хорошим настроением, мы здесь общаемся, дружим, отвлекаемся от городской суеты и хорошо проводим время!

Даже скромные успехи ученика балетного класса достигаются путем упорства и труда! А эффект от занятий классическим балетом действительно потрясающий! Тело постепенно приобретет силу и гибкость.

Дарья Ладудо, хореограф:

Ноги красивые, руки красивые, спина ровная, шея длинная – это грация, это женственность. Девочки отсюда улетают. Своих девочек из толпы я точно выделю. Тех, кто занимается хореографией, видно сразу.

Как и в большом, в балете для непрофессионалов все тоже начинается со станка. Чтобы размять и придать эластичность своим мышцам, девушкам приходится несколько месяцев проводит у этого чудо-предмета.

Дарья Ладудо, хореограф:

Первый год обучения - это самое основное, база, позиция рук, ног, постановка корпуса, чаще всего, двумя руками за станок. А потом уже девочки начинают танцевать.

Они видели хореографический класс только в кино, а пуанты - лишь на театральной сцене, Они не имели понятия ни о каких «тандью», «рэлевэ» и «адажио» и, возможно, всю жизнь думали, что «фондю» едят, а не танцуют. Но сегодня девушки уверено общаются на языке балета.

Дарья Ладудо, хореограф:

Говорю по-французски, они все понимают. В первый год обучения, конечно, еще путаются.

Этот танец способен сломать не усидчивых и не старательных, и только сильным духом покоряются балетные пируэты, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Татьяна Корженевская:

Для девушки важна гибкость, музыкальность, и классические элементы фигуры должны доминировать. А балет как нельзя лучше помогает это все поддерживать на самом высоком уровне.