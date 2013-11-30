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Умер Юрий Яковлев, сыгравший Ивана Грозного в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

30 ноября 2013 15:34
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Новости России. Печальная новость пришла сегодня из Москвы. На 86-году ушел из жизни талантливый актер, легенда советского кинематографа Юрий Яковлев.  Он навсегда останется в памяти миллионов зрителей Иваном Грозным из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».  «Кин-дза-дза», «Гусарская баллада», «Ирония судьбы» - любимое советское кино, в котором Яковлев играл главные роли. В его творческой копилке более сотни запоминающихся и ярких ролей в кино и в театре. Юрий Васильевич был лауреатом многих премий и наград в области искусства.

Когда состоятся похороны всенародно любимого актера, пока неизвестно. Соболезнование в связи со смертью Юрия Яковлева родным, близким и коллегам народного артиста СССР направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Некролог

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