Николай Чергинец презентовал в Минске книгу о жизни еврейского народа в гетто

Новости Беларуси. «Операция «Кровь». Николай Чергинец представил читателям свою новую книгу. Она посвящена событиям Второй мировой войны. А точнее, жизни еврейского народа в гетто.

Произведение основано на рассказах очевидцев и документах. Писатель признается, что толчком для создания книги «Операция «Кровь» стала поездка в Сёмков Городок, где в годы войны фашисты ставили жестокие опыты на детях.

На презентации были и те, кто знает о событиях 70-летней давности лишь по книгам и фильмам, и те, кто пережил все ужасы войны. «Операция «Кровь» - это своеобразное продолжение книги Николая Чергинца «Вам – задание», по которой был снят одноимённый фильм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Чергинец:

«Вам – задание» и новая книга – «Операция «Кровь», как бы, перекликались дополнением друг друга. Рассказывали о тех временах, которые пришлось пережить нашему народу. В целом книга - народу Советского союза, ну, и, конечно же минчанам. Минск был разрушен, евреи получали в гетто по 3г крупы на день и 3л воды, не намного больше получало гражданское население – 8-9г крупы на человека.