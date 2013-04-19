Новости «24 часа» на СТВ - лучшая информационная программа по версии конкурса «Телевершина»

Новости Беларуси. Яркое событие для тех, кто смотрит наши и не только новости и другие телепередачи и просто не мыслит своей жизни без телевидения.

19 апреля разрешилась, вернее, разрешается главная телеинтрига года – кого признали лучшим ведущим, какая программа, по мнению авторитетного жюри, самая интересная.

В эти минуты на большой сцене Дворца Республики идет торжественная церемония награждения победителей 9 Национального конкурса «Телевершина». Из двухсот девяти заявленных работ в финал вышли 72. Почти во всех номинациях представлен и наш телеканал, который, кстати, в этом году занимался подготовкой и трансляцией конкурса.

Борьба развернулась в 24 номинациях. Лучшие ведущие и корреспонденты, операторы и режиссёры, программы и фильмы.

На этот раз у канала «Столичное телевидение» - 6 статуэток и специальный приз от жюри. И первая победа - «Лучшая информационная программа». Это почетное место мы разделили с нашими коллегами с телеканала ОНТ.

Статуэтки также получили наш проект «Поющие города» как лучшая развлекательная передача. Среди тематических программ - «Другая страна». В номинации социальная реклама отмечен цикл видеороликов, посвященный 130-летию со дня рождения Купалы и Коласа. Лучшим оператором стал Алексей Юнаш. Почетная награда как лучшему репортеру вручена Ольге Петрашевской.

Ольга Петрашевская, победитель конкурса «Телевершина» в номинации «Лучший репортёр»:

Все телевизионщики, которые говорят, что «Телевершина» для них ничего не значит, что это всего лишь мнение жюри, лукавят. Конечно, каждый эту награду получить очень хочет. Признание жюри, признание профессионалов в разных сферах, конечно, очень значимо.

Еще раз напомним, что в этом году подготовкой и трансляцией конкурса занимался наш телеканал. Зрителей ждет много сюрпризов, подготовлено много ярких номеров. Над концепцией церемонии работали несколько режиссеров. Из технических возможностей задействовали все только лучшее. Огромная плазма самого высокого разрешения. 9 камер, 2 крана, много света, звука.

Несколько слов о жюри. В его составе известные режиссеры, сценаристы, актеры, журналисты, которые и определяют лучших из достойных. Узнать, совпадает ли ваше мнение с мнением жюри вы можете 20 апреля, включив СТВ в 20:10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю свою профессиональную жизнь они ньюсмейкеры, а буквально накануне сами возглавили топ-лист новостей. Достойными «Телевершины» их назвало профессиональное жюри. Правда, разрешить эту медиаинтригу было непросто. Даже опытным ценителям.

Дмитрий Шедко, заместитель министра информации и сопредседатель жюри конкурса «Телевершина»:

Самой сложной в этом году оказались «тематическая программа» - новая номинация этого года, где мы разрешили соревноваться программам самых разных жанров.

Динамичное шоу в лучших светских традициях. Здесь и интрига, и яркие номера на самой церемонии. Впрочем, как обещали.

«Медийная арифметика» нынешней «Телевершины» сегодня просто зашкаливает. 206 телевизионных проектов, из них 108 от региональных телевизионщиков, 72 номинанта и лишь 24 номинации. Конкуренция действительно серьёзная.

Не обошлось и без ноу-хау: по сравнению с прошлыми годами на девятом телешоу выбрали ещё лучшие просветительскую, развлекательную и тематическую программы. К слову, здесь развернулась самая сильная борьба. Ежегодно напоминает о себе и региональный корпус. Говорят уже и о тенденции.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Это летопись наших телевизионных побед, потому что именно здесь были впервые замечены и оценены очень многие программы и многие авторы.

Непредсказуемость и никаких ставок на фаворитов. В списке претендентов только лучшие из лучших на всём медийном пространстве. Без них бы не было «той стороны экрана». За статуэтками поднимались теперь уже «мэтры» белорусской «телекухни».

Покорить медиаолимп телеканал СТВ смог 7 раз. Лучшие информационная, развлекательная, тематическая программы, лучший репортёр и оператор. Впрочем, даже попасть в тройку номинантов - уже триумф. С этим волнением закулисья не может сравниться ничего.

Ольга Бурлакова, ведущая телеканала СТВ:

Любая награда, любая оценка очень важна, особенно для человека, который работает для людей, на публику.

Екатерина Забенько, ведущая телеканала СТВ:

Ничто не может сравниться с тем сравнением, когда выходишь на сцену за победой в номинации. Или хотя бы когда называют твое имя в числе номинантов, талантливейших людей.

Елена Михаловская, ведущая телеканала СТВ:

Это мероприятие – хорошая возможность пообщаться друг с другом, встретиться, показать себя.

А вот Гран-при этого года в руках Белтелерадиокомпании за цикл документальных фильмов «Судьба гигантов».