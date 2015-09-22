Новости Беларуси. Один сезон – 20 вариантов. Выставка современной белорусской живописи «Бабье лето» открылась в центре Минска. Традиционные пейзажи, интересные натюрморты и пестрые абстракции. Каждый из 16 художников изобразил осеннюю «оттепель» в своей неповторимой манере.

Несмотря на разножанровость, все произведения объединяет изобилие сочных красок и ярких сюжетов. Насладиться полотнами минчане смогут до начала ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Курзова, сотрудник галереи:

Каждая картина – это такое своеобразное окошко в представлении художника о том, как именно он видит бабье лето. Это совершенно разные краски, образы, эмоции, настроение.