Фестиваль «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю» прошёл в Беларуси в четвёртый раз

Миоры. Кто ещё не был в этом красивейшем месте Беларуси - многое потеряли. Здесь, на полуострове, у берегов Миорского озера уже в четвёртый раз прошёл фестиваль «Жураўлі і жураўліны».

Так, основное богатство этих мест находится на территории Республиканского ландшафтного заказника «Ельня».

Уникальные особенности Миорского края и стали поводом проведения фестивалей «Жураўлі і жураўліны».

Открывать праздник уже во второй раз приехал представитель организации программы развития ООН в Республике Беларусь - Санака Самарасинха. Сам он состоялся здесь уже в четвёртый раз. Считается, что природа здесь уникальная.

Главное угощение на фестивале - клюква. Куда её только не добавляют местные хозяюшки! Так из неё и морсы делают, и капусты здесь квасят, и колбасы начиняют.

С каждым годом гостей на фестивале становится больше.

Организаторы праздника постарались. Развлечения были на любой вкус: концерты, экологические игры, ярмарки и аттракционы. Вместе со всеми по полуострову прогуливались и журавли.

Весёлыми песнями, танцами, а также вкуснейшими угощениями заманивали зрителей сельского подворья.