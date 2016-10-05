Выставка «Русская живопись XIX-XX веков» в Национальном художественном представит более 100 картин из собрания коллекционера Александра Володчинского

Более 100 произведений русской живописи XIX-XX веков известных мастеров представит выставка из собрания российского коллекционера Александра Володчинского в Национальном художественном музее Беларуси.
Гости программы «Утро. Студия хорошего натсроения» на СТВ – Владимир Прокопцев, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси, заслуженный деятель искусств Беларуси, Александр Володчинский, коллекционер, Алексей Харяк, заведующий отделом русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Беларуси.