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Выставка «Русская живопись XIX-XX веков» в Национальном художественном представит более 100 картин из собрания коллекционера Александра Володчинского

05 октября 2016 07:43
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Более 100 произведений русской живописи XIX-XX веков известных мастеров представит выставка из собрания российского коллекционера Александра Володчинского в Национальном художественном музее Беларуси.

Гости программы «Утро. Студия хорошего натсроения» на СТВ – Владимир Прокопцев, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси, заслуженный деятель искусств Беларуси, Александр Володчинский, коллекционер, Алексей Харяк, заведующий отделом русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Беларуси.

# Культура # Выставки # Национальный художественный музей Беларуси # Фотофакт # Владимир Прокопцов # Алексей Харяк # Александр Володчинский

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