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Выставка, посвященная 100-летию спектакля «Павлинка», открылась в Минске

28 января 2013 18:07
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Новости Беларуси. Успех длиною в вечность. Легендарная «Павлинка» отмечает 100-летний юбилей.

Целый век – наедине с миллионами зрителей, каждый театральный сезон – с аншлагом и новыми сюрпризами. Специально к круглой дате Музей истории театральной и музыкальной культуры подготовил для посетителей вернисаж в стиле ретро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На праздничных стендах – архивные афиши, эскизы, макеты декораций и костюмы к спектаклю. Именно здесь можно попутешествовать в прошлое и узнать закулисные секреты знаменитого спектакля.

Валентина Дрозд, заведующая научно-экспозиционным отделом Музея истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь:
Интересные экспонаты сегодня показаны. Они рассказывают об истории «Павлинки»: как возникла «Павлинка», где она ставилась. Конечно, мы делаем акцент на интересный момент: это 1944 год, когда театр возвращается в Минск из Томска и привозит легендарную «Павлинку».

 

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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