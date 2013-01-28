Выставка, посвященная 100-летию спектакля «Павлинка», открылась в Минске

Новости Беларуси. Успех длиною в вечность. Легендарная «Павлинка» отмечает 100-летний юбилей.

Целый век – наедине с миллионами зрителей, каждый театральный сезон – с аншлагом и новыми сюрпризами. Специально к круглой дате Музей истории театральной и музыкальной культуры подготовил для посетителей вернисаж в стиле ретро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На праздничных стендах – архивные афиши, эскизы, макеты декораций и костюмы к спектаклю. Именно здесь можно попутешествовать в прошлое и узнать закулисные секреты знаменитого спектакля.

Валентина Дрозд, заведующая научно-экспозиционным отделом Музея истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь:

Интересные экспонаты сегодня показаны. Они рассказывают об истории «Павлинки»: как возникла «Павлинка», где она ставилась. Конечно, мы делаем акцент на интересный момент: это 1944 год, когда театр возвращается в Минск из Томска и привозит легендарную «Павлинку».