Новости Беларуси. Беларусь оказалась в объятиях звезд. Минский астроном снял видеоклип с белорусскими пейзажами в ночное время суток в стиле таймлапс. Идея создания роликов в технике цейтраферной съемки в движении сама по себе не нова – она хорошо известна в мире и начинает набирать популярность в нашей стране. При помощи этой технологии уже создано немало роликов о белорусских городах. Но пока еще никто не показывал их красоту под ночным небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секрет того, как звезды могут помочь полюбить страну еще больше, раскрывает автор произведения и преподаватель астрономии Виктор Мылыщиц.

Виктор Мылыщиц, автор видеоролика «Беларусь: в объятиях звезд»:

Фатаграфіей я займаюся даўно. Некалькі гадоў гэта стала маім асноўным заробкам, але фотаздымкі прыроды, зорных пейзажаў больш для душы, як захапленне.

Першы цікавы эксперымент атрымаўся з паездкай на Вілейскае водасховішча. Проста захацелася поздымаць зоркі, якія будуць над воднай ройнадзю. Так цікава аказалася, што, паставіўшы фотаапарат здымаць, раптоўна ў гэтыя кадры я злавіў палярнае ззянне, якое ў нашай краіне досыць рэдкае. І калі ўсё было складзена ў выглядзе анімацыі, аказалася вельмі цакава, асабліва калі можна бачыць анімацыю гэтага палярнага ззяння. А пасля апынулася, што ў многіх нашых гарадах, мястэчках ёсць цікавыя архетыктурныя месцы, дзе няма яркіх ліхтароў, дзе можна ўбачыць зоркі.

Сам гэты маленькі фільм здымаўся напряцягу лета. Фактычна разоў 20-25 прыйшлося выязджаць. Усяго прошлося зняць дзесьці тысяч 15 кадраў. Канешне, матэрыял яшчэ ў запасе ёсць, тым больш ёсць яшчэ цяперь, дзякуючы многім людзям, натхненне і жаданне працаваць далей. Таму штосці ў іншым фармаце, але пра нашу родную краіну, мы яшчэ абавязкова зробім.