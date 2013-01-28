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Белорусский мультфильм стал лучшей анимационной работой 2012 года на кинопремии «Золотой орел»

28 января 2013 13:51
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Новости Беларуси. «Иоган Себастьян Бах». Белорусский мультфильм об известном композиторе получил премию российской киноакадемии «Золотой орел». Он признан лучшей анимационной картиной прошлого года.

Победа Беларуси на престижном форуме - первая за всю 42-летнюю историю отечественной мультипликации. Премию «Золотой орел» называют российским «Оскаром». Всего в конкурсе принимали участие 32 картины. К слову, в этом году мультфильм поедет еще как минимум на 15 кинофестивалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Анимация

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