Белорусский мультфильм стал лучшей анимационной работой 2012 года на кинопремии «Золотой орел»

Новости Беларуси. «Иоган Себастьян Бах». Белорусский мультфильм об известном композиторе получил премию российской киноакадемии «Золотой орел». Он признан лучшей анимационной картиной прошлого года.

Победа Беларуси на престижном форуме - первая за всю 42-летнюю историю отечественной мультипликации. Премию «Золотой орел» называют российским «Оскаром». Всего в конкурсе принимали участие 32 картины. К слову, в этом году мультфильм поедет еще как минимум на 15 кинофестивалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.