В Гродно переселили жильцов квартиры, из которой затопило музей Максима Богдановича

Новости Беларуси. У музея Максима Богдановича в Гродно станет меньше соседей и больше залов. Под крышей деревянного особняка кроме экспозиционных залов вот уже несколько десятилетий размещаются квартиры. Летом минувшего года жильцы второго этажа затопили музей на первом. Уникальные экспонаты чудом не пострадали. Но местная власть решила, что с историей шутить не стоит. И выделила жильцам мансарды полноценные квартиры в многоэтажке. Новоселье вскоре справят и работники музея. Они займут под выставочные залы освободившиеся помещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный хранитель фондов музея Вера Белокоз с утра до вечера на рабочем месте. В запасниках необходимо ещё раз пересчитать экспонаты, чтобы подготовить их к переезду. Состояние фонда хранилища уже не соответствует никаким стандартам. Тысячи уникальных документов хранятся в чулане площадью всего 16 квадратных метров.

Вера Белокоз, главный хранитель фондов Гродненского музея Максима Богдановича:

Фонды знаходзяцца пад дахам, а гэта вельмі дрэнна для музейных прадметаў. У фондах ёсць шмат рарытэтных прадметаў, якія павінны быць прадстаўлены шырокай публіцы.

Помещений в Гродненском музее Максима Богдановича катастрофически не хватает. Виной всему уникальный факт: в деревянном особняке с музейными комнатами соседствуют жилые квартиры. Две из них занимают весь второй этаж, ещё две - на первом.

Анна Козел, старший научный сотрудник Гродненского музея Максима Богдановича:

Звярніце ўвагу - на сценах у кабінеце супрацоўнікаў вісяць досыць вялікія музейныя экспанаты, карціны. Справа ў тым, што не хапае плошчы ў фондасховішчы і яны знаходзяцца тут, а гэтага быць не павінна.

Решить проблему с отселением жильцов представители местной власти не могли больше двадцати лет. Дело сдвинулось с мёртвой точки только после коммунальной аварии.

ЧП в музее Богдановича произошло летом прошлого года. Жильцы сверху залили экспозиционные залы. Масштабы аварии были таковы, что по музею можно было передвигаться только в резиновых сапогах.

Экспонаты удалось спасти только благодаря работникам музея. В первые минуты они своими силами ликвидировали потоп и выносили ценные предметы. Потом на помощь прибыли экстренные службы.

Николай Новицкий, житель Гродно:

Жить над музеем - большая ответственность. Случится может всякое. И случалось. Когда городские власти нам предоставили новую квартиру, радости нашей не было предела. Потому что взамен старой квартиры над музеем, мы получили новую просторную квартиру в новостройке, в новом девятиэтажном доме.

Вопрос с переселением решился буквально через полгода после аварии. Николай на переезд согласился не раздумывая. Ведь именно в его квартире лопнула злополучная труба. После того, как жильцы освободят все помещения, их начнут «обживать» музейные работники.

Светлана Рапецкая, директор Гродненского музея Максима Богдановича:

Зразумела, што неабходна вялікае памяшканне з сучасным абсталяваннем, якое будзе дазваляць захоўваць належным чынам усе прадметы. Акрамя таго, у музея няма выставачнай залы.

В конечном итоге, музей станет более удобным и для работников, и для посетителей. Здесь можно будет не только проводить экскурсии, но и организовывать тематические вечера, а также выставлять экспонаты из других музеев и не только белорусских.