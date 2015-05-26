Выставка портретов поэтов Серебряного века, написанных золотом, открылась в Гомеле

Новости Беларуси. Колас и Купала в золоте. Так белорусских классиков еще не изображал никто. Коллекцию портретов поэтов Серебряного века выполненных в уникальной технике привез в Гомель итальянский художник Эммануэль Хендрикс. Людей, золотыми буквами вписавших свои имена в историю мировой культуры, автор пишет чистым золотом.

Эммануэль Хендрикс, художник:

Под идеальным освещением эти картины становятся волшебными, то есть есть такой идеальный свет, с которым можно играть с картинами. И они меняются совсем. Они выходят именно из холста. И эти картины на вас смотрят так же, как вы на них.

Олег Ананьев, посетитель выставки:

За основу этих портеров взяты общеизвестные образы плакатного характера. Но благодаря авторской уникальной технике они приобрели совершенно иное содержание.

Авторская техника – яркий пример современного поп-арта. За полтора года художник создал порядка сотни портретов.

И если в Гомеле Колосу и Купале компанию составили Пушкин, Есенин и Ахматова, то в Риме зрители в эти же дни наслаждаются золотыми Джимом Морисоном, Мадонной и Пинк Флоидом в полном составе.

Кстати, сам Эммануэль Хендрикс имеет белорусские корни, а уровень русского языка поддерживает благодаря произведениям Александра Сергеевича Пушкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эммануэль Хендрикс, художник:

Я читал Пушкина по-итальянски. И я понял, что нет смысла Пушкина переводить. Так же, скорее всего, с Шекспиром. Пушкина надо читать по-русски, и только русские люди его могут понять до конца.