Выставка подарков от глав государств и дипломатов Президенту Беларуси и Правительству открылась в Минске

Новости Беларуси. Индийские кувшины, китайские вазы, императорский фарфор и миниатюрная юрта. Уникальная выставка открылась 2 марта в музее современной государственности. Все экспонаты – это подарки от глав государств и дипломатов белорусскому Президенту и Правительству. Всего около сотни уникальных сувениров более чем из 20 стран, среди которых Китай, Индия, Россия, Туркменистан, Катар и Сербия.

Так, один из презентов – это хрустальная ваза ручной работы, на которой запечатлен визит в нашу страну Жерара Депардье. Французский актер в компании Александра Лукашенко косит траву.

Уже скоро экспозиция отправится в Гомель и Витебск, а затем ее увидят и в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Колымаго, заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь:

Мы хотели языком музейного предмета показать то, как к нам относятся другие государства, рассказать о менталитете нашего народа таким образом.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД республики Беларусь:

Гэта адзін з матэрыальных доказаў нашай шматвектарнасці. Дыпламатычныя адносіны наладжаны з больш як 170 краінамі свету. Дыпламатычне прадстаўніцтва Беларусі ёсць ў 56 краінах свету. То бок наша знешняя палітыка – гэта палітыка, якая ахоплівае ў добрым сэнсе гэтага слова ўвесь зямны шар.