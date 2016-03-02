Новости Беларуси. Вечером 1 марта в Минске состоялась премьера документального фильма «Мы, белорусы - мирные люди». Эта лента рассказывает о встрече «нормандской четвёрки» в белорусской столице. Событиях годичной давности, когда город стал площадкой для урегулирования кризиса в Украине. Сценарий создаёт ретроспективу к началу 90-х годов. Именно тогда с трибуны ООН прозвучала инициатива Беларуси о создании безъядерного пояса в Европе. А также возвращает к ранним периодам отечественной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Голубева, кандидат исторических наук, автор сценария документального фильма «Мы, беларусы - мірныя людзі»:

Мы очень благодарны, в том числе и каналу СТВ, который в день годовщины минских договоренностей показал этот фильм, он вышел на экраны. Тема, которая была поднята, она не статичная. Сегодня Минск действительно становится миротворческой площадкой и не только для переговорного процесса по Украине. Мы видим, как в Минске проходят достаточно значимые встречи для мировой, международной политики.