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Фестиваль православной культуры пройдет с 3 по 13 марта в Вилейке

01 марта 2016 14:23
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Новости Беларуси. Фестиваль православной культуры готовится принять Вилейка. Сейчас к празднику полным ходом идет подготовка. «Сокровищница» - такое название получил ряд мероприятий, которые будут проходить с 3 по 13 марта.

Верующие смогут поклониться мощам Святого Пантелеймона. Икона с частицами великомученика и целителя, который посвятил жизнь больным и нищим, можно будет увидеть в храме преподобной Марии Египетской.

К тому же жителей и гостей Вилейки ждет в прямом смысле сокровищница подарков. Именные ложки, платочки, праздничные салфетки, керамические изделия, расписные наборы для чая и сладости на любой вкус - все это можно будет приобрести на специальной выставке-ярмарке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Фестиваль

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