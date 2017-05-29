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Выставка памяти художника Левона Дарбиняна «Два сердца» проходит в Доме дружбы посольства Армении в Беларуси

29 мая 2017 17:28
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Новости Беларуси. «Два сердца». Выставка памяти художника Левона Дарбиняна проходит в Доме дружбы посольства Армении в Беларуси. Армянин по национальности, родился в Грузии, но большую часть жизнь мастер провел в Минске. Один из основателей армянской общины, он сохранил национальные традиции и привнес частичку армянской души в белорусскую живопись, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выставка памяти художника Левона Дарбиняна «Два сердца» проходит в Доме дружбы посольства Армении в Беларуси-1

Егине Дарбинян, организатор выставки:
У него очень много работ про Минск. Он любил Минск, несмотря на то, что в душе армянин, он по национальности армянин, любил свою родину. Но у него были две родины – Армения и Беларусь.

Выставка памяти художника Левона Дарбиняна «Два сердца» проходит в Доме дружбы посольства Армении в Беларуси-4

Выставки талантливого художника с успехом проходили по всему миру. Многие работы мастера находятся в частных коллекциях. Левон Дарбинян любил рисовать пейзажи, и вдохновлялся красотой природы и архитектурой, как Беларуси, так и Армении.

# Культура # Выставки в Минске

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