Выставка памяти художника Левона Дарбиняна «Два сердца» проходит в Доме дружбы посольства Армении в Беларуси

Новости Беларуси. «Два сердца». Выставка памяти художника Левона Дарбиняна проходит в Доме дружбы посольства Армении в Беларуси. Армянин по национальности, родился в Грузии, но большую часть жизнь мастер провел в Минске. Один из основателей армянской общины, он сохранил национальные традиции и привнес частичку армянской души в белорусскую живопись, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Егине Дарбинян, организатор выставки:

У него очень много работ про Минск. Он любил Минск, несмотря на то, что в душе армянин, он по национальности армянин, любил свою родину. Но у него были две родины – Армения и Беларусь.